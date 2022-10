Luego de la pandemia, volvió en Islandia la caza de ballenas

Después de una pausa de cuatro años, la última compañía ballenera que queda en Islandia, Hvalur hf., reanudará su caza este verano.

Hecho que despertó todo tipo de reacciones entre los funcionarios y empresarios de turismo. «En realidad, es bien conocido y ampliamente informado que el sector del turismo cree que la caza de ballenas daña la imagen de Islandia como destino turístico», dijo Jóhannes Þór Skúlason, director ejecutivo de la Oficina de Turismo de Islandia. «Todo lo que necesitas hacer es ver cómo se informa sobre la caza de ballenas en la prensa extranjera».

«A menudo se informa en publicaciones más grandes con una cobertura acalorada», continuó Jóhannes. “En la industria del turismo, tanto en empresas privadas como en encuestas públicas; en cartas, llamadas telefónicas y en otras comunicaciones, la caza de ballenas tiene un efecto muy preciso, y las empresas de turismo lo sienten en el momento en que la caza de ballenas vuelve a entrar en discusión”.

Los representantes de la empresa han expresado su indignación por la caza de ballenas planificada. «La industria del turismo y la mayoría de los ciudadanos islandeses están en contra de la caza de ballenas», dijo Ásberg Jónsson, CEO de Travel Connect, una gran empresa de servicios de viajes con sede en Reykjavík.

«Es triste y frustrante escuchar que esta empresa, Hvalur, tiene la intención de reanudar la matanza de estos animales en Islandia. Es muy perjudicial para la reputación de nuestro país. Esto, a su vez, tiene repercusiones para nuestras industrias de exportación y turismo».

Hay mucho en juego ya que el turismo en Islandia se detuvo durante el apogeo de la pandemia del COVID-19. «Somos una isla, por lo que obviamente la barrera para viajar aquí es un poco más alta que la de las personas que visitan un país vecino», dijo Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, directora de Visit Iceland.

Dependencia del turismo

Si bien el COVID-19 causó estragos en las naciones de todo el mundo, muchos países no dependen tanto del turismo como Islandia. Antes de la pandemia, el turismo era la principal exportación del país.

Según datos de la Cámara de Comercio de Islandia, el crecimiento del sector alcanzó su punto máximo en 2017 cuando las exportaciones turísticas representaron el 42% de las exportaciones totales del país.

A raíz de la pandemia, el crecimiento del PIB se vio afectado el año pasado. Las actividades relacionadas con las reservas de viajes, el transporte aéreo, el alojamiento y los restaurantes disminuyeron entre un 50% y un 75% desde 2019. Esto provocó una contracción del sector turístico del 3,9% del PIB en 2020.

¿Comercio o cultura?

Hvalur envió sus barcos a cazar por última vez en el verano de 2018, y se capturaron un total de 146 ballenas durante la temporada. Dependiendo de la luz, la temporada de caza de ballenas generalmente comienza en junio y dura hasta septiembre. Se estima que alrededor de 150 personas trabajan en los barcos balleneros en la estación ballenera en el oeste de Islandia y en las instalaciones de procesamiento de la compañía fuera de Reykjavík.

Algunos argumentan que la caza de ballenas es parte de la cultura islandesa y debería reanudarse.

“La caza de ballenas tiene una larga tradición aquí en Islandia, y creo que se debe permitir una caza razonable y controlada”, dijo a CNN Travel un trabajador ocasional de la estación ballenera, que no quiso ser identificado porque podría afectar su empleo. «Solo se cazan alrededor de 125-150 ballenas de aleta cada año en las siete temporadas desde que Islandia comenzó a cazar ballenas nuevamente en 2006. Ese año, creo que solo se cazaron ocho ballenas».

Las actividades balleneras de Islandia representan aproximadamente el 3% de todas las ballenas cazadas en todo el mundo, según un informe de 2019 del Ministerio de Industrias e Innovación de Islandia. En 2017, los ingresos totales de las empresas de observación de ballenas ascendieron a 3.200 millones de coronas islandesas (US$ 26,5 millones). Mientras tanto, los ingresos de Hvalur por actividades balleneras en 2017 ascendieron a 1.700 millones de coronas (US 14,1 millones).

Sin embargo, los tours de observación de ballenas generan más ingresos, ya que es una actividad popular para los turistas durante todo el año.

La temporada de 2022 podría ser la última de Hvalur, ya que la licencia actual para cazar ballenas expirará en 2023, y el Ministro de Pesca y Agricultura de Islandia decidirá si deja o no de emitir licencias de caza de ballenas a partir de 2024. Parece que hay poca demanda de productos balleneros y que la industria hace muy poco por la economía de Islandia.

«Cualquier caza de ballenas en aguas islandesas está basada en la ciencia y de conformidad con el derecho internacional», dijo Sigríður. «Hvalur tiene la licencia requerida para emprender la actividad ballenera este verano. Depende de la gerencia y los propietarios determinar si lo usarán y del pueblo y el gobierno islandeses determinar si se otorgarán licencias en el futuro. En los últimos tres años, solo se ha capturado una ballena minke y ninguna ballena grande».