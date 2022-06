La producción no convencional de petróleo y gas fue la más alta de la historia

La producción de hidrocarburos continúa en crecimiento, ya que durante mayo se batieron récords de producción tanto en petróleo no convencional como en gas no convencional. Además, la producción total de petróleo fue la más alta desde noviembre de 2011.

A partir de estos datos, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, expresó: “Estamos muy contentos porque estos números son muy buenos para nuestra economía, porque significan más gas y petróleo argentino, producido por trabajadores y trabajadoras argentinas, con pymes nacionales que aportan tecnología y valor agregado”. “Son el resultado de decisiones acertadas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner” agregó.

Crecimiento

La producción de petróleo alcanzó en mayo un total de 584 mil barriles por día marcando un crecimiento interanual del 14% y siendo la más alta en 20 años. Por su parte el gas llegó a los 136 millones de metros cúbicos aproximados por día, un 12% más que el mismo mes del año pasado.

“Con reglas claras y previsibilidad le dimos impulso a un sector estratégico para nuestro desarrollo energético en un contexto global donde la energía es central. Tenemos una actividad en permanente crecimiento, gracias al fuerte impulso que le dimos a Vaca Muerta”, agregó Darío Martínez.

El segmento no convencional sigue en alza y marcó dos nuevos récords históricos: La producción de petróleo no convencional alcanzó los 241 mil barriles aproximados por día y representó el 41% de la producción total del país, con un crecimiento interanual del 57%. Por su parte la producción de gas no convencional también fue la más alta de nuestra historia con 76 millones de metros cúbicos aproximados por día y representó el 56% del total del país. Durante mayo se produjo un 39% más de gas no convencional que en el mismo mes del 2021

Nuevo gasoducto

Darío Martínez celebró este récord histórico de la producción no convencional y puntualizó que “la puesta en marcha del nuevo gasoducto Néstor Kirchner nos va a permitir poder escalar aún más la producción de gas, aumentar las exportaciones, sustituir importaciones con gas argentino y generar miles de puestos de trabajo”.

El secretario de Energía también remarcó el éxito del Plan Gas y aseguró que “nos permite seguir construyendo y afianzando un país más federal, porque el aumento de la actividad, le permite a las provincias recibir más regalías para destinarlas a educación, salud, seguridad o lo que crean prioritario” concluyó el secretario de Energía.