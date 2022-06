Inauguran tres muestras en el Museo de Artes Visuales de Trelew

Con la curaduría artística conjunta de Carolina Zeppo, desde Trelew, y Abraham Votroba, desde Capital Federal, el Museo Municipal de Artes Visuales propondrá desde el viernes 3, y durante un mes, dos muestras fotográficas denominadas “Me lo trajo el viento” y “Fracciones”, de las artistas Claudia Balsategui y Ana Casal. También expondrá su muestra de dibujos y pinturas Francisco Fernández.

Carolina Zeppo, al referirse a la muestra que quedará inaugurada, expresó: “Estamos ansiosos esperando la inauguración que es a las 20. Invitamos a todos desde un rato antes, porque habrá música desde las 19.30 con vinilos. En este caso, estamos recibiendo a nuestros artistas fotógrafos colegas que vienen de Buenos Aires Ana Casal y Claudia Balsategui. Son un conjunto de obras de alrededor de 50 fotografías. A su vez estará presentándose Francisco Fernández, quien expondrá dibujos y pinturas”.

Por su parte, la artista Claudia Balsategui, brindó precisiones respecto de las obras que componen la exposición denominada “Me lo trajo el viento”. “Es mi primera vez en la ciudad y estoy encantada de ver este museo que me parece maravilloso. Quedó colgado todo de manera perfecta. Estoy impactada. Esta muestra está compuesta por fotografías intervenidas. Para mí ahora la fotografía es como un pincel digital y habla sobre la intervención del ser humano hacia el mar. Todo lo que los humanos le provocamos al mar y cada vez lo perjudicamos más. Son 16 fotografías intervenidas las que componen la muestra”.

A su turno, Ana Casal, también contó detalles respecto de lo que los visitantes podrán apreciar en su exposición. “Esta muestra yo la realicé entre el 2014 y el 2018 y son autoretratos emocionales, sin que aparezca nítidamente en las fotografías. Todos hablan de mi emoción, de mi conexión, en distintos lugares. No están realizadas las fotografías en el mismo lugar, aunque el lugar no es importante en esta serie. Cada fotografía fue como un paso que iba dando donde estuviera. Una especie de auto percibirse en donde fuera, como me veía y cómo me sentía. Es un trabajo muy personal que se llama Fracciones”.

Respecto de la tercera muestra de dibujos y pinturas, Francisco Fernández, artista autodidacta que incursionó en la carrera de Artes Visuales en la ciudad de La Plata y luego de unos años retornó a Trelew ofrecerá una exposición de dibujos y pinturas. Fernández realizó varias muestras grupales y tiene su taller desde hace un año.

En esta muestra podrán observar dos salas cargadas de mucho color, mucha textura y diversas imágenes recreadas a través de varias técnicas, en las que se destaca el dibujo, la pintura y el gravado y arte impreso.

En una de ellas se podrá observar una composición de distintos paisajes de nuestro valle, los cambios de estación, el cielo en diferentes estados, entre otros. Y en la otra se destacan imágenes surrealistas, basadas en la concepción del hogar según el artista también llenas de trazos de mucho color.

Finalmente, Abraham Votroba destacó que se trató de “un desafío muy interesante. Yo estoy en Capital Federal y Carolina aquí en Trelew. Fue muy interesante el desarrollo de todas las actividades y le propuse al Museo dos muestras fotográficas que son muy recomendables”.

ExpresArte

Sebastián Western, a cargo del tradicional ciclo ExpresArte, destacó además que “ tendremos folklore tradicional, con algunas adaptaciones del ballet El Matrero, a partir de las 20 en el Centro Cultural”. Janet Cancian, responsable del ballet, destacó que “lo que proponemos es la presentación del grupo infantil y a su vez invitaron a grupos de amigos de danzas clásicas de Amelí y Patagonia Malambo. Y estará la presentación de las parejas de competencias”.