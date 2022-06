Este año se cumplirán dos décadas desde el rescate de la ballena Garra en Pirámides

A pocas horas del inicio de la Vigilia de Ballenas 2022, evento que se transmitirá a través de la pantalla de AzM TV y Live View, la coordinadora del Programa de Varamientos y Desenmallamiento de Cetáceos de Chubut, Gabriela Bellazzi, reflexionó sobre la importancia de una especie cuya presencia es constante en las costas del Golfo Nuevo, y que genera atención mundial por sus características. Asimismo, recordó el rescate de la ballena Garra, llevado a cabo en septiembre de 2002. El hecho fue el puntapié inicial para la instalación del Día Nacional de la Ballena Franca Austral, que se conmemora cada 22 de septiembre.

En diálogo con El Diario, sostuvo que «para nosotros, en Pirámides las ballenas no solo tienen un valor turístico sino un inmenso valor social, son un patrimonio natural por el cual debemos velar y el nexo entre el ecosistema marino y las personas».

En el mismo sentido, la especialista planteó que «nuestro lugar tiene un valor que no es netamente turístico, sino concientizador, educativo; la gente ve las ballenas, se acerca a ellas y está sensible y receptiva a toda la información que se le pueda pasar, por ejemplo la necesidad de manejar bien nuestros residuos para que no lleguen al mar y se los traguen las ballenas u otras criaturas marinas», sumando a ello que «las ballenas sensibilizan a la gente, llegar a ellas con la embarcación les genera emociones indescriptibles».

«En Pirámides estamos acostumbrados a salir al patio y escucharlas soplar, salir a caminar y verlas desde la playa, embarcarnos para disfrutarlas más de cerca. Y después llega un día en que se van, pero en mayo empezamos a mirar nuevamente el mar, y cuando vuelven es una alegría, tienen un valor emotivo enorme y social», reflexionó Bellazzi.

«Este año se van a cumplir dos décadas del varamiento y rescate de (la ballena) Garra, la cual quedó atrapada en un catamarán y todo el pueblo fue al rescate, de algún modo para devolverle esas cosas tan lindas que ellas nos dan: nos encanta disfrutarlas, ver desde la costa cómo juegan y tantas otras cosas. Son muy especiales para nosotros», concluyó la Coordinadora.

Cada 25 de septiembre, Argentina celebra el Día Nacional de la Ballena Franca Austral, recordando el aniversario del rescate de Garra, un juvenil de ballena franca que se enredó en las cadenas de un catamarán y que, gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad de Puerto Pirámides, finalmente pudo ser liberado.