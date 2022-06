“El Che” García confirmó los pre convocados para la ventana FIBA

Pensando en los partidos contra Venezuela y Panamá de la próxima ventana clasificatoria al Mundial 2023, la Selección Argentina anunció una nómina de jugadores que están dentro del radar para la consecuente citación.

Entre los más destacados, se encuentran Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro, Gabriel Deck, Luca Vildoza, Carlos Delfino, entre otros.

24 jugadores pre convocados

Con vistas a la tercera ventana clasificatoria para el Mundial FIBA 2023, Argentina dio a conocer una lista de 24 jugadores que serán potencialmente elegibles para los próximos compromisos de la Selección.

Sabiendo que el próximo destino de la Mayor apunta a la doble fecha que jugará de visitante en Venezuela y Panamá, la nómina enmarca aquellos nombres que están dentro del radar y que a posterior podrían conformar el equipo nacional que representará al país en los venideros encuentros.

La próxima ventana FIBA se realizará entre los días 27 de junio y 5 de julio, en las ciudades de Puerto La Cruz, Venezuela y Panamá City, Panamá. Allí, Argentina se enfrentará a su par de Venezuela el día 30 de junio a las 20:10 horas, y luego ante Panamá el 3 de julio desde las 19:10 horas.

Cabe destacar que esta no es una lista definitiva, tiene carácter oficial ya que de estos nombres saldrá el equipo que jugará la tercera ventana pero que no es aún una convocatoria. En los próximos días, el entrenador de la Selección Argentina, Néstor García, comenzará a delinear la citación en base a este listado.

La lista de los 24 jugadores potencialmente elegibles está conformada por Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro, Luca Vildoza, Gabriel Deck, José Vildoza, Franco Baralle, Nicolás Romano, Carlos Delfino, Fernando Zurbriggen, Juan Ignacio Marcos, Matías Solanas, Patricio Garino, Juan Pablo Vaulet, Nicolás Brussino, Tomás Monacchi, Máximo Fjellerup, Marcos Delía, Franco Giorgetti, Gonzalo Bressan, Bautista Lugarini, Juan Fernández, Tayavek Gallizzi, Francisco Cáffaro y Tomás Chapero.

El combinado dirigido por el Che García marcha en el segundo puesto del Grupo A con un balance de 3-1. Es el escolta del actual líder e invicto Venezuela (4-0), ubicándose por encima tanto de Panamá (3° con 1-3) como de Paraguay (4° con 0-4).

Cabe recordar que Argentina ya está clasificada a la segunda ronda de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, sin depender de los resultados que logre en esta próxima ventana.

La Selección ya se garantizó terminar entre los tres primeros puestos del Grupo A y en la segunda ronda enfrentará a las selecciones provenientes del Grupo C (Canadá y República Dominicana ya están clasificados, quedando por definir al último de esa zona, que será o Bahamas o Islas Vírgenes).