El 3° Regional se jugó en Trelew

Con una gran convocatoria de jugadores y jugadoras, se disputó el pasado fin de semana en la ciudad de Trelew, el 3° Torneo Regional de Menores.

Las canchas del Trelew Tennis Club fueron escenario del evento que convocó no solo a deportistas de la provincia, sino también llegados desde Neuquén y Rio Negro.

Gran perfomance de los chubutenses en el Regional

El pasado fin de semana, se disputó en el Trelew Tenis Club el Regional de Menores, contando con la participación de más de 100 jugadores y jugadoras provenientes de Neuquén, Gral. Roca, Esquel, El Hoyo, Lago Puelo, Rawson, Puerto Madryn y los locales.

La competencia, contó con una gran perfomance de los representantes de la ASOTENECH, como el caso de Estanislao Lassaga (Tw) ganador de Sub 14 al superar 7/6 6/1 a Thiago Ranea (Neuquén), clasificado número 2.

En tanto, en Sub 12 Damas, la vencedora fue Guadalupe Marina 6/3 6/2 a Justina Lassaga; mientras que en Sub 10 Varones, Emiliano Molero Bravo ocupó el 1er lugar al superar 2/6 6/4 11/9 a Bautista Wollin.

Por parte de la categoría Sub 18, Juan Sayago fue el ganador 4/6 6/2 6/2 ante Juan Ochoa. Asimismo, fueron finalistas Agustina Fantilli en Sub 10 Damas, Lorenzo March en Sub 12 Varones y Lucia Maldonado en Sub 16.

Vale destacar que el Torneo, fue organizado por la ASOTENECH junto al Trelew tenis Club.

TENIS – TORNEO REGIONAL DE MENORES

EN TRELEW

RESULTADOS

Damas Singles

Sub 10 Damas

1ra Rosario Jurado

2da Agustina Fantilli

Sub 12 Damas

1ra Guadalupe Marina

2da Justina Lassaga

Sub 14 Damas

1ra Malena Molina

2da Parodo Valentina

Sub 16 Damas

1ra Giuliana Magueri

2da Lucia Maldonado

Sub 18 Damas

1ra Agustina García

2da Victoria Bilbao

Varones Singles

Sub 10

1º Emiliano Molero Bravo

2º Bautista Wollin

Sub 12

1º Paolini Juan

2º March Lorenzo

Sub 14

1º Estanislao Lassaga

2º Thiago Ranea

Sub 16

1º Piñeiro Ignacio

2º Mateo Polito

Sub 18

1º Juan Sayago

2º Ochoa Juan

Dobles Damas

Sub 10

1º Jurado / Fantilli 2º Pavon/ Parodi

Sub 12

1º Castro/Lassaga 2º Marina / Geuna

Sub 14

1º Parodi / Paillalaf 2º Molina/ Lens

Sub 16

1º Laurelis / Maldonado 2º Mangueri / Silva

Dobles Varones

Sub 10

1º Molero/ Vulcano 2º Wollin/ Ciucci

Sub 12

1º Vulcano / March 2º Lasala /Paolini

Sub 14

1º Pfister/Lassaga 2º Asquenasi / Ranea

Sub 16

1º Paolini / Polito 2º Marozini/ Piñeiro

Sub 18

1º Ochoa /Giorgi 2º Sayago/ Largacha