Bloqueo en Esquel: Ongarato pide la presencia de Cabandié y Jure

La comunidad mapuche Nahuelpan mantiene el bloqueo en el ingreso a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, reclamando que se cierre el predio por ser un foco de contaminación ambiental. El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, envió una solicitud al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia, para que tomen intervención.

Ongarato busca transmitirles a Cabandié y a Jure, que la comunidad Nahuelpan “exige su presencia para levantar el corte y permitir el normal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos”.

Por otra parte, el Intendente de Esquel, puso en conocimiento al Ministro de Ambiente de Nación sobre algunas de las acciones realizadas hasta ahora para atender la demanda de la comunidad.

En ese sentido, explica que la Municipalidad de Esquel, “solicitó al Gobierno Provincial y a las entidades correspondientes el análisis del agua y de los suelos, instancia en la que nos encontramos actualmente, a la espera de los resultados de los distintos análisis solicitados, como así también mediante nota enviada el 11 de marzo del corriente solicitando la realización de proyecto y posterior financiamiento para la instalación de una nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos”.

Por estas horas, Ongarato aguarda una repuesta de los ministros de Nación y Provincia, con el fin de encontrar una solución al corte del acceso a la Planta de Tratamiento de Residuos que está haciendo la Comunidad Nahuelpan y evitar los problemas sanitarios que traería aparejado, ante la imposibilidad de tratar los desechos urbanos.

Trevelin suspendió recolección

Ante el impedimento de ingreso de camiones a la planta de Tratamiento de Residuos Urbanos (GIRSU), la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informó que se torna inevitable suspender hasta nuevo aviso la recolección de residuos domiciliarios.

Desde el municipio recomiendan a la población reducir, en la medida de lo posible, la generación de residuos; no llevar descartables a los puntos limpios, dado que hasta que no se habilite la planta no puede retirarse ese material y no dejar residuos en la vía pública para evitar que ésta sea desparramada por animales sueltos.

Peligro sanitario

El bloqueo en el acceso a la Planta de Tratamiento de Residuos, afecta el servicio de recolección de las ciudades de Esquel, Trevelin y sus Parajes, como así también el Parque Nacional Los Alerces.

Los vecinos de la comunidad Nahuelpan insisten que no se moverán del lugar hasta tanto sean escuchados por las autoridades nacionales y provinciales que entienden en materia ambiental.