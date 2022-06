Rawson: la empresa Ceferino extenderá su horario de recorrido e ingresará al loteo “Tierra para Todos”

El intendente de Rawson, Damián Biss, anunció que a partir del próximo lunes 6 de junio el servicio de transporte urbano que presta Ceferino extenderá su horario de recorrido hasta las 22,30 y, además, comenzará a ingresar al loteo “Tierra para Todos”.

Biss lo anunció luego de una reunión que tuvo este sábado con Ariel Jones, representante de la empresa de transportes, y en la que además se acordó trabajar para implementar un corredor estudiantil para los alumnos de universidades, institutos y otros establecimientos educativos que salen de cursar después de las 23 horas.

“Hicimos una reunión con la empresa y con nuestro representante técnico, el ingeniero Agüero, para ver cómo funciona el servicio, teniendo en cuenta que estamos en una etapa de evaluación del mismo en toda la ciudad”, comentó Biss. “Mantenemos estas reuniones periódicas para ajustarlo a los planteos que nos hacen los vecinos, y a las necesidades de Rawson”, indicó.

El intendente valoró que el servicio “ha mejorado mucho en los últimos meses”, lo cual, dijo, “se nota en el incremento en la cantidad de pasajeros, tanto en el TEG como en el resto de los boletos”.

Novedades

En este contexto, anunció, “hemos acordado con la empresa hacer una ampliación horaria por las noches. Hoy el último recorrido es hasta las 21 horas. Vamos a llevarlo hasta las 22,30”, y precisó que se pondrá en práctica a partir del 6 de junio.

Además, desde eso mismo lunes, Ceferino “va a comenzar con el recorrido por el loteo Tierra para Todos, que era un compromiso que asumimos con los vecinos”.

De manera adicional, dijo que “estamos trabajando con la empresa y con nuestro equipo técnico en la posibilidad de que, en el corto plazo, más allá del horario de las 22,30, incorporemos un recorrido escolar alrededor de las 23 horas para todos aquellos estudiantes que vienen de Trelew, y quienes están en Rawson, y estudian en universidades o establecimientos educativos con horarios nocturnos”.

Esfuerzo municipal

Biss expresó al respecto que “cada nueva ampliación de horarios y de recorridos se incrementa la cantidad de kilómetros y el costo del servicio”, lo cual “implica que el esfuerzo sea mayor por parte de la Municipalidad, con respecto al subsidio”.

“Este período de emergencia lo hemos administrado muy bien, con un subsidio bastante bajo, tratando de acondicionar el servicio a las necesidades de nuestros vecinos, y a las posibilidades económicas de la Municipalidad”, valoró e indicó: “Vemos que el servicio funciona muy bien, que la empresa cumple con los requerimientos que le hacemos como poder concedente. Y nos motiva a seguir acompañando a la empresa para mejorarlo”.

Beneficios

En este sentido, dijo, además, que “el municipio tiene la visión concreta de potenciar los beneficios que tienen sectores de la sociedad, como los estudiantes, los jubilados, entre otros, que tienen un boleto subsidiado”, aunque “muchas veces por desconocimiento, el vecino que utiliza el servicio no accedía”.

Por eso, indicó, “la Municipalidad lo ha tomado como propio, lo está socializando, comunicando; y eso ha permitido que el servicio tenga cada vez mayor cantidad de pasajeros, lo que mejora mucho la estructura de costos”.

En particular, destacó, “el sistema SUBE es fundamental no solo para el control de los subsidios por parte del Estado, sino también para tener una radiografía real de lo que significa el servicio para ajustarlo en los horarios y recorridos que más se necesitan. Desde la Municipalidad estamos teniendo datos reales de manera permanente”.

Contacto permanente

Por su parte, Ariel Jones dijo que hoy la empresa cuenta con 8 colectivos, e indicó, en relación con la extensión del horario: “Siempre estamos viendo la manera de cubrir la demanda”.

“Estamos trabajando de manera continua, con la Secretaría de Gobierno y con el intendente”, indicó. “Desde el momento que la Municipalidad comenzó a regularizar el sistema de transporte público en Rawson siempre mantuvieron una activa participación en el tema”, agregó el representante de la empresa.

Jones finalizó: “Es constante el trabajo conjunto. Ahora se acordaron más reuniones en los próximos días para seguir planificando de acuerdo a las necesidades”.