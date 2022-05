Puerto Madryn promocionó el destino en la expo Meet Up’22

Marcando la reactivación del segmento de turismo de reuniones, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ente Mixto de Promoción Turística participaron del stand chubutense en el “Meet Up Argentina”, que se llevó a cabo durante los últimos días en la Ciudad de Buenos Aires,

Desde la Secretaría destacaron que durante la expo se generaron múltiples reuniones con el objetivo de proyectar y concretar eventos en la ciudad. En tal sentido, se mostró la infraestructura existente, capaz de albergar eventos nacionales e internacionales.

Visitaron el stand de Chubut el ministro de Turismo de Nación Matías Lammens; la secretaria de Promoción Turística de la Nación Yanina Martínez; y el secretario Ejecutivo del Inprotur Ricardo Sosa; atendidos por la subsecretaria de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut María José Pogler, el director de Turismo de la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn Adrián Gelves; y representantes del sector privado, como Leandro Bruzzo del Hotel Península Valdés.

Sobre la expo

En su segunda edición, Meet Up Argentina fue parte de MICE Week, una semana entera que contó con una amplia agenda de actividades destinadas a la recomposición del segmento MICE de cara a los desafíos de la post-pandemia. Como parte del trabajo que se viene desarrollando desde AOCA junto al sector público en el posicionamiento de Argentina como el principal Destino Sede de Eventos de América Latina, Meet Up Argentina fue el lugar para que el país demuestre la calidad de su oferta en el producto MICE, contando con más de 100 expositores que van desde los principales Destinos Sede del país hasta empresas de primer nivel que componen la cadena de valor del segmento.

Tal y como se demostró en su primera edición, Meet Up Argentina se propuso ser el ámbito para repensar la industria de reuniones a nivel nacional e internacional. Con esa perspectiva se llevaron adelante distintas actividades formativas que abordaron temáticas que van desde la profesionalización de la industria hasta la incorporación de la perspectiva de género en la misma, pasando por presentaciones de productos novedosos para el segmento.