Ganancias: advierten que el Ejecutivo debe promulgar «urgentemente» la actualización

El tributarista Ricardo Andrés Paolina, se refirió al incremento anunciado por el Gobierno Nacional sobre el piso del Impuesto a las Ganancias, el cual se ubicará $280.792.

En diálogo con División Noticias, sostuvo que «lo que se anunció fue una suba del mínimo no imponible, monto sobre el cual se determina quién debe pagar el impusto y quién no» y agregó que «básicamente se actualizó el monto, que por ley está previsto que se actualice una vez al año, tomándose como referencia los índices de inflación de octubre, interanual, del año anterior; lo que se hizo fue una actualización parcial producto de los niveles inflacionarios elevadísimos».

«Cuando cualquiera de nosotros va al supermercado y ve como aumentan los precios, entiende que era lógico que se actualizara el mínimo (no imponible). Ahora, todos los sindicatos están negociando aumentos salariales para no perder frente a la inflación», apuntó el especialista, sumando a ello que «en caso de que esto no se hubiera hecho, los aumentos de sueldo se los llevaría prácticamente enteros la liquidación del Impuesto a las Ganancias».

Consultado sobre el impacto de la medida sobre distintos sectores, Paolina reconoció que «hay distintos costos de vida en el país, por lo que el sector petrolero, por ejemplo, no se verá beneficiado con esta modificación», en función de los salarios del rubro, que suelen ser más altos que el promedio.

«Para 2021 se había establecido un mínimo exento de $150.000, es decir que toda persona que en aquel momento ganara menos de esa cifra no tenía que pagar Ganancias. Y se había dispuesto, también, que para la persona que cobrara menos de esa cifra, el aguinaldo pasara a estar exento del impuesto. Ahora, esos $150.000 ya estaban actualizados a $225.000, y producto de este deterioro de la moneda que estamos teniendo por los niveles inflacionarios, se actualizó dicho monto a $280.792», expresó Paolina.

«Lo que sucede», continuó, «es que ahora hay que liquidar el SAC, por lo tanto es importantísimo que el Poder Ejecutivo promulgue el Decreto actualizando el mínimo no imponible para que se pueda liquidar el Sueldo Anual Complementario y, en aquellos casos de personas que queden $280.000, queden exentos y no tenga que practicarse ningún tipo de retención».