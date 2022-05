Gaiman se prepara para la 1° Fiesta del Citron este fin de semana

La Fiesta del Citron, que tendrá el fin de semana su primera edición en Gaiman con organización de la Municipalidad, dio a conocer su programa de actividades, que entre el viernes y el domingo inclusive contará con espectáculos musicales, concursos, charlas, la presencia de la feria de productores y artesanos, entre otras actividades, en el Galpón del ex Ferrocarril de la localidad. La entrada será libre y gratuita.

En este marco, se indicó que los interesados en participar en las distintas competencias tienen tiempo hasta el próximo jueves, 12 de mayo, para presentar los productos, en el mismo Galpón del Ferrocarril, con horario límite de las 13 horas.

Las competencias serán de mermelada, chutney, receta innovadora, cerámica, dibujo y máquina peladora/cortadora de citron.

Las actividades de la Fiesta del Citron se desarrollarán el viernes 13, sábado 14 y domingo 15, los tres días de las 10 a las 22 horas.

Incluirán una demostración de cocina en vivo a cargo del reconocido chef local Rodrigo Córdoba (sábado a las 13), una charla sobre la historia, usos y costumbres (sábado a las 15), espectáculos artísticos como los del Grupo Sandovale’s (domingo 15 a las 20), la Ola Tropical (viernes 13 a las 20), Don Gato Rockabilly (domingo a las 17 horas), The Poxipoles (sábado a las 21), y las presentaciones de ballets de la zona (sábado a las 18) como Suyay Kalen de Rawson, El Matrero, los Talleres Municipales de Folklore de Gaiman y 28 de Julio, entre otros.

Además, la Fiesta del Citron contará con propuestas gastronómicas, cervezas artesanales y stands de productores y artesanos locales.

El citron es una fruta conocida en la zona, cuya producción creció en los últimos años, y a partir de la cual se hacen exquisitos dulces, con un sabor muy particular, que sin embargo cuenta con escasa difusión en el resto de la provincia.

Por ello, para dar a conocer sus características y visibilizar el trabajo de los productores que trabajan con este fruto, desde Gaiman se organizó la primera edición de esta fiesta cuya declaración de Interés Provincial fue presentada en la Legislatura del Chubut hace pocas semanas.