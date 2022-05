Enjuician a policía que mató con una cachiporra a un joven afuera de un pub

Este martes se desarrolló en los tribunales de Comodoro Rivadavia una nueva jornada del juicio por el homicidio de Brian Gómez, que tiene como imputado al empleado policial Ángel Luis Hernández. La fiscal argumentó que ha quedado probado a lo largo del debate tanto la materialidad como la autoría del hecho en cabeza del imputado calificado como “homicidio simple, con dolo eventual” en calidad de “autor” para Hernández; al igual que la querella por el delito de “homicidio simple, con dolo eventual” y subsidiariamente por “homicidio preterintencional”. Por su parte el defensor solicitó la “absolución” de su pupilo. El tribunal dio por clausurado el debate y pasó a deliberar hasta el próximo viernes 6 cuando dará a conocer su veredicto.

El tribunal de debate fue conformado por los jueces Mónica García, Jorge Odorisio y Mariel Suárez; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general; en tanto que la querella fue ejercida por Lucía Pettinari y Luciana Risso, defensora Jefa y adjunta de la Defensa Pública respectivamente. Por su parte la defensa de Hernández fue ejercida por Daniel Fuentes, defensor particular del mismo y la madre de la víctima fue acompañada por profesionales del SAVD.

Afuera de un pub

La fiscal consideró que ha quedado probado el ilícito ventilado en debate acontece el pasado “15 de septiembre de 2.018, siendo las 04,50 horas aproximadamente, cuando Brian Gómez y M. P., quienes habían protagonizado una discusión dentro del local comercial Draw Bar, sito en la calle San Martín N° 373 de esa ciudad, fueron expulsados del mismo. Dicho local comercial contaba con dos personas de seguridad privada en el interior del mismo y en su puerta de ingreso con la presencia de dos efectivos de policía adicional, siendo estos Luis Ángel Hernández y Santiago Casner.

Reyerta

Una vez afuera del local comercial, ya expulsados, M. P. acompañado de su novia, su hermano, y tres testigos, se dirigieron por la calle San Martín hasta el lugar comercial Galatea modas sito en la altura catastral 321. Ubicados frente al local de modas antes mencionado, arriba al lugar el joven Brian Gómez con el fin de continuar la discusión que les había costado la expulsión del local comercial, propinándole Gómez a uno de ellos un golpe de puño y a continuación se produjo un forcejeo entre Gómez y M. P. dentro del hall de dicho local de modas, cayendo ambos sobre la vidriera provocando la activación de la alarma de seguridad del local comercial. A raíz de esta última situación descripta intervinieron en la reyerta, dos testigos.

Golpe de tonfa en la cabeza

Ante la pelea precedentemente descripta, llegan al lugar, los dos policías adicionales del local “Draw Pub”, Hernández y Casner, acompañados por las dos personas de seguridad privada de dicho local comercial. El Suboficial mayor Ángel Hernández a través de la utilización de un bastón tipo tonfa, palo de policía o cachiporra, sin mediar voz de alto, le asestó un golpe en la cabeza a Brian Gómez en la zona tempo parietal derecha, ello con un excesivo abuso de sus funciones y con pleno dominio y control de la fuerza, en razón de portar el bastón antes mencionado sin la capacitación y acreditación policial necesaria para ello. A raíz del golpe dado por Hernández a Gómez, este último perdió la conciencia y cayó al suelo sin volver a reaccionar. A continuación de manera inmediata Hernández y Casner se retiraron del lugar, quedando la víctima tendida en el suelo. Al lugar arribó un móvil policial de la seccional primera de policía y a continuación la ambulancia del nosocomio local.

Trauma encéfalo craneal grave

A raíz del golpe asestado por Hernández a Brian Gómez, este último fue trasladado al Hospital Regional, sufrió un traumatismo derivado en un hematoma subdural derecho y hemorragia subaracnoidea, que requirió tratamiento neuroquirúrgico de urgencia, lo cual produjo una hipertensión endocraneana refractaria debido a trauma encéfalo craneal grave, produciéndose el deceso del mismo el 23 de septiembre de 2.018.

Se ha probado la autoría en cabeza de Hernández y materialidad del hecho traído a debate, la muerte de Gómez, sostuvo la fiscal Codina. Se probó el “homicidio simple con dolo eventual”.

La querella planteó que Hernández es autor del homicidio de Brian Gómez. Ha quedado acreditado en el debate la pelea dentro del Pub. Adhiriendo a fundamentos y análisis de la fiscal. En las afueras del Pub pierde la vida Brian Gómez como consecuencia de un golpe certero hecho por Hernández con una tonfa. La querella no tiene dudas, sino certezas de ello. Solicitando se lo condene a Hernández por el delito de “homicidio simple, con dolo eventual”; subsidiariamente por “homicidio preterintencional”.

La defensa pide absolución

En contraposición la defensa rebatió la tesis acusatoria de la fiscal y la querella. Su defendido desde el inicio de la investigación prestó declaración y dijo que estuvo esa noche de adicional. Que en el interior del Pub se inició una pelea donde Gómez baja golpeado. Luego se dirige al lugar donde explota una vidriera. Hubo una pelea campal de todos contra todos y acá se necesita certeza. Asimismo el defensor sostuvo que en los videos no se ve una tonfa y si le hubiera pegado con una tonfa le hubiera provocado un corte en el cuero cabelludo. Cuando el médico rasura al paciente no vio lesiones en el cuero cabelludo. Asegurando que “Brian fallece a raíz de la golpiza recibida es decir que existe una duda razonable y acá necesitamos certeza”. Por parte de Hernández no hubo uso de tonfa o bastón, ni intención criminal, continuó el defensor. Si hay duda, la duda favorece al imputado. Por todo esto solicitó la absolución de su defendido.