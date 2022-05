El Gobierno distribuirá a las provincias $10.500 millones de subsidios para el transporte

El Ministerio de Transporte oficializó un aumento de la ayuda que mensualmente transfiere a las provincias con el objetivo de alcanzar u$46 mil millones durante 2022 que corresponden al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros.

La medida se resolvió mediante la Resolución 263/2022 publicada este jueves en Boletín Oficial con la firma de Alexis Guerrera, «un monto mensual de hasta $ 3.500 millones por los meses de abril, mayo y junio», totalizando la suma de $10.500 millones «con destino a los Servicios de Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbanos y Suburbanos del interior del país».

De esta manera, el Gobierno dispuso un aumento de $ 300 millones por mes para el segundo trimestre de este año, ya que entre enero y marzo, la cuota mensual fue de $ 3.200 millones para las empresas del sector.

La medida se oficializó luego de una reunión que el ministro Guerrera tuvo este miércoles con el Comité Federal de Transporte (COFETRA) y representantes de las provincias que había sido convocada de «urgencia» para tratar la realidad de las empresas de transporte del interior del país.

Justamente en ese encuentro, el Gobierno ratificó el compromiso de asistir económicamente a las provincias con 46 mil millones de pesos a lo largo de 2022 a través del Fondo Compensador destinado al transporte público tras el reclamo de los gobernadores a Nación en materia de reparto de subsidios. Desde el COFETRA se apuntó que para 2022 estaban previstos solo $28 mil millones.

“Tiene que haber un trato igualitario para utilizar los subsidios con un criterio de mayor equidad, y no de dos países distintos”, aseguró a Ámbito el secretario de Transporte de Santa Fe y presidente del COFETRA, Osvaldo Miatello, además de remarcar que a “a lo mejor no se trata de más subsidios sino de una mejor distribución” y que “ésto no es antiporteñismo”.