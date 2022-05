Comenzaron las inscripciones para la instancia Local de los Evita 2022

Desde este lunes 2 de mayo, se reciben las inscripciones para la instancia Local de los Juegos Deportivos Evita 2022.

La competencia, será entre los días 30 de mayo al viernes 3 de junio.

Para sumarse a los Juegos

A partir de este lunes 2 de mayo y hasta el 20 de mayo, se reciben las inscripciones para la instancia Local de los Juegos Evita 2022, las cuales pueden registrarse o consultar en la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, ubicada en Roque Sáenz Peña 352 o al mail: [email protected]

Las categorías incluidas en esta etapa local, son: Sub 14 (2008, 2009, 2010), Sub 15 (2007, 2008, 2009), Sub 16 (2006, 2007) y Sub 17 (2005, 2006). Vale aclarar que no todas las disciplinas participan en todas las categorías.

Las competencias incluyen los siguientes deportes: aculato, ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3×3, básquet 5×5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ciclismo de montaña, escalada, esgrima, fútbol 11, fútbol 7 mixto, futsal, gimnasia artística, gimnasia trampolín, gimnasia rítmica, handball, handball playa, hockey, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha libre, natación artística, natación, optimist, patín artístico, patín carrera, pelota paleta, rugby, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, voleibol, voleibol playa y windsurf.