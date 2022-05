Abusó de su prima de 11 años y ofreció reparación de 10 mil pesos para no ir preso

Durante una audiencia preliminar desarrollada en sala de oficina judicial, en el tercer piso de los tribunales en Trelew, el Ministerio Público Fiscal a través de la funcionaria de fiscalía Verónica Fabris, junto al asesor de familia Pablo Rey, rechazó la posibilidad de acceder a una reparación, propuesta por un imputado de abuso sexual.

De acuerdo a lo manifestado por la funcionaria, el ofrecimiento consistía en la entrega de diez mil pesos a la víctima más la realización de trabajos comunitarios en un determinado lapso de tiempo. Sin embargo, se expuso acerca de la negativa para la aceptación por parte de la representante legal, abuela de la niña afectada y también la misma postura de la propia víctima.

Resaltó la doctora Fabris las normas que rigen desde los tratados y convenciones internacionales, como así también las instrucciones que en tal sentido existen desde Procuración General, al entender que lo más justo para una verdadera reparación sería la posibilidad de realización del debate correspondiente. Agregó que el mismo imputado está involucrado en otra causa pronta a resolverse, donde el hecho también es un probable delito de abuso sexual.

A su turno, el defensor Lisandro Benítez alegó en el sentido que se trata de un hecho de abuso sexual simple y remarcó que no cabría en esta situación el marco de tratados internacionales. También manifestó que defiende a su cliente en el otro caso aludido y que actualmente se está esperando una resolución respecto a peticiones efectuadas por la defensa, aunque no puede esto pesar como antecedente.

La Jueza Ivana González valoró el aporte fiscal y subrayó el marco de las convenciones y tratados que protegen a la mujer víctima, debiendo observar un caso como este con perspectiva de género. Tuvo en cuenta los pronunciamientos de la niña y su abuela, entre otras consideraciones, para rechazar lo ofrecido por la defensa, decidiendo de tal manera la elevación a juicio de la causa, con la designación por la oficina judicial de un tribunal unipersonal.

Los hechos ocurrieron en el año 2018, no pudiendo determinarse con exactitud la fecha, cuando el imputado abusó de su prima que en aquel momento tenía 11 años de edad, aprovechando que se encontraba sola en casa de su abuelo. Esto habría ocurrido en dos oportunidades, por lo que la calificación es por el delito de abuso sexual simple, dos hechos en concurso real en carácter de autor, artículos 119 primer párrafo y 45 del código penal, con una pretensión punitiva que alcanza a los tres años de prisión. (Fuente: MPF)