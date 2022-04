Tras más de 15 años, la Trochita realizará una salida turística hasta Río Negro

Este sábado de Semana Santa, el Viejo Expreso Patagónico hará una salida especial desde El Maitén hasta Ñorquinco en Río Negro. Hace más de 15 años que no se hace este recorrido.

Al respecto, el titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Pablo Muñoz, recordó que a principios del mes de diciembre del 2021 se hizo una prueba piloto, pensando en retomar con el servicio turístico: “Eso salió bien y logramos el visto bueno de la Comisión Nacional de Transporte”, destacó y planteó que la salida del sábado próximo se encuadra dentro de un plan estratégico impulsado por el Gobierno de la provincia para poner en valor a “La Trochita”, uno de los principales atractivos turísticos, culturales e históricos de la región.

“Hace unos días el gobernador Mariano Arcioni encabezó la presentación del Nuevo Sistema de Gestión de tickets online y el Plan de Gestión 2020/2022 y una de las cosas que contempla ello es justamente recuperar el viaje a Ñorquinco. Trabajamos mucho para poder materializarlo”, manifestó.

El recorrido

Por única vez habrá una tarifa plana especial y accesible, desde los 6 años en adelante el valor del boleto será de 2500 pesos. La locomotora, con sus vagones, partirá de la Estación El Maitén a las 15 horas para llegar alrededor de las 16 a Ñorquinco.

“Desde el Gobierno Provincial apostamos al desarrollo de las diversas localidades y en esta ocasión nos parece más que oportuno impulsar a un recurso tan importante como La Trochita. Es un atractivo no sólo histórico, sino que con potencial económico”, expuso.

El titular de la UEP dejó en claro que hace más de 15 años no se lleva adelante un servicio para pasajeros en el trayecto El Maitén – Ñorquinco. “Esperemos que pueda realizarse con total éxito. De alguna manera estamos recuperando la historia”, subrayó.

Valoró el trabajo articulado con Río Negro. “Vemos un compromiso de que esto suceda y que estas acciones se reiteren en el tiempo. Estamos aceitando cuestiones administrativas fundamentales a tener en cuenta porque no solo es poner en marcha la locomotora y salir”, aclaró.

Por último, Muñoz afirmó que la intención es repetir este servicio turístico a lo largo del año y adelantó, además, que una fecha tentativa es el fin de semana largo de junio. “Es algo que iremos viendo en el día a día”, dijo, subrayando que el objetivo es potenciar a “La Trochita”.

Previo al recorrido, a las 14 horas, se realizará una visita guiada a los antiguos talleres de reparación general de coches y locomotoras. Estos espacios fueron, en su momento, el principal de todo el ramal que jerarquiza el inmenso patrimonio histórico- tecnológico que El Maitén y la Provincia del Chubut tienen el orgullo de conservar.

Es en estos talleres donde los trabajadores ferroviarios fabrican artesanalmente piezas que ya no existen para mantener vivo este Monumento Histórico Nacional, que este 2022 cumple 100 años.

Otras salidas

Por otro lado, mencionaron que esta Semana Santa las estaciones Esquel y El Maitén tendrán salidas. En el caso de Esquel será el día viernes a las 10 y el sábado en doble turno, a las 10 y a las 14 horas. Mientras que en El Maitén el viernes a las 10 se realizará un trayecto corto y el sábado el esperado viaje a Ñorquinco.