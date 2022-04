Pisando fuerte

La santacruceña Roxana Reyes, diputada nacional por la UCR, ha tomado protagonismo en los últimos días, debido a que fue elegida para ocupar un sitial en el Consejo de la Magistratura en medio de una disputa de poder entre el oficialismo y la oposición, en la que también talla el titular de la Corte Suprema.

Ante esa exposición, Reyes decidió sondear al electorado santacruceño al reconocer que tiene aspiraciones de ser candidata a la gobernación.

“Un ciudadano santacruceño que quiere transformar los destinos de esta provincia lo que más aspira ocupar un cargo ejecutivo, nacional o provincial”, confió Reyes a Tiempo Sur.

Consultada sobre la posibilidad de ser candidata a gobernadora, Reyes no dudó en afirmar: «estoy preparada para hacerlo y me gustaría».

En un contexto donde el oficialismo no está transitando su mejor momento, y tras un arrasador resultado electoral en las legislativas 2021, Reyes se sube a la carrera de cara a 2023.