«Ni felices ni tristes», dijo Scaloni tras el sorteo de grupos del Mundial

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tuvo palabras para los hinchas argentinos luego del sorteo de grupos de la Copa Mundial Catar 2022: “que estén tranquilos y disfruten del Mundial, ojalá con Argentina hasta el final”, indicó.

“La Scalonetta” debutará en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita el martes 22 de noviembre a las 16 en el estadio de Lusail.

Scaloni trajo tranquilidad post Sorteo de Fase de grupos

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, mostró su conformismo tras el sorteo del Mundial Qatar 2022 y reafirmó que su equipo se encuentra «bien» para encarar la competencia, aunque evitó toda postura eufórica.

«Estamos bien, ni felices ni tristes», resumió el entrenador, consultado por los tres rivales del Grupo C: Arabia Saudita, México y Polonia.

En relación a los aztecas, dirigidos por el argentino Gerardo Martino, que le tocará en el segundo partido de la zona, recordó que siempre fue «un rival difícil».

«Históricamente es un rival difícil para nosotros, lo sufrí en el 2006 (Mundial de Alemania, victoria por 2-1 en tiempo extra por los octavos de final). Tiene tradición de Mundial» admitió sobre el adversario de la segunda fecha, el sábado 26 de noviembre a las 10:00 en el estadio Education City de la ciudad de Doha.

Argentina debutará en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita el martes 22 a las 16 en el estadio de Lusail y sobre ese rival el DT argentino reconoció que «hizo una buena clasificación», ya que terminó liderando el Grupo B de las Eliminatorias asiáticas, con 23 puntos.

En cuanto a Polonia, con el que se medirá el miércoles 30 también a las 16:00 en el estadio Lusail y que cuenta con el goleador Robert Lewandowski, declaró que «es una buena selección, con buenos jugadores».

El equipo europeo terminó segundo del Grupo I, de las Eliminatorias europeas y jugó el repechaje con Suecia, al que venció por 2 a 1. El otro encuentro previsto con Rusia se le dio por ganado debido a la sanción impuesta por FIFA en relación al conflicto bélico con Ucrania.

Por último, Scaloni tuvo palabras para los hinchas argentinos a los que le pidió que «estén tranquilos y disfruten del Mundial, ojalá con Argentina hasta el final».

También habló “El Dibu” Martínez

El arquero del seleccionado argentino, Emiliano «Dibu» Martínez, contó que todos los jugadores están «contentos» con el grupo del Mundial de Qatar 2022, en el que estará con Arabia Saudita, México y Polonia en la zona C.

«Lo comentamos después del sorteo con los chicos. Todos están contentos con el grupo, es lindo pensar en lo que viene. Igual que en todos los torneos, vamos a ir partido a partido», comentó el arquero de Aston Villa, de Inglaterra, en una entrevista por Twitch con Olé.

«Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita. No me acuerdo de haber visto a Arabia, así que capaz que miro alguno ahora para ver cómo se mueven. El otro día vi a Polonia y en cuanto a México, tal vez podamos jugar algún amistoso antes con ellos», analizó.

Además, el arquero campeón de América comentó que en un momento no sabía si los rivales «eran buenos o malos».

«Es difícil elegir con quién jugar, una vez que arranca el Mundial algunos levantan en la fase de grupos. En un Mundial le tenés que ganar a todos, tenemos que ganar nuestro grupo», avisó Martínez.