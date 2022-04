Grandes expectativas por el movimiento de Semana Santa

Durante el feriado nacional del viernes 15 y la jornada no laborable del jueves 14, las provincias esperan nuevos récords de afluencia de viajeros. Empresarios y funcionarios del sector turístico destacaron que los altos niveles de reservas hoteleras y viajes contratados para las festividades de Semana Santa renovaron las expectativas del sector, que espera nuevos récords de afluencia de viajeros en las distintas provincias.

Puntualmente en Puerto Madryn, el secretario de Turismo Marcos Grosso expresó que «los números todavía no están, pero estimamos que rondará entre el 65 y el 75%», de aproximadamente 7.000 camas, mientras desde la comarca andina, su colega de Esquel, Gustavo Simieli, señaló que «tenemos un nivel de reserva del 50% lo cual es mucho teniendo en cuenta que Semana Santa se presta para el viaje de último momento y eso nos genera una expectativa muy buena».

«Esto significa que si hay una reserva del 50% muy probablemente lleguemos a tener más En la ciudad rionegrina de Bariloche, el secretario de Turismo, Gastón Burlón, señaló que «las expectativas son muy buenas, creo que vamos a llegar a un 95 %de ocupación, mucha gente».

«Vamos a volver a ser el destino más elegido de Argentina, volver a ser el destino con más conectividad aérea, llegando a unos 17 vuelos diarios», indicó Burlón y destacó que «las compañías aéreas reforzaron con más frecuencias porque ya no quedaban lugares».

El Calafate

El Calafate, principal destino turístico de Santa Cruz tenía un 80 % de reservas confirmadas para la Semana Santa, dijeron fuentes municipales.

El sector turístico de Chubut confía que «será muy positivo» el próximo fin de semana largo con un nivel que podría superar el 70% de ocupación en sus 15.000 plazas hoteleras.

El Bolsón

En El Bolsón también «las expectativas son muy positivas para Semana Santa», dijo a Télam el secretario de Turismo local, Bruno Helrriegel, y resaltó que trabajan «en un evento gastronómico que busca poner en valor la producción local, cómo diferencial del destino turístico, que se va a llamar «Date el gusto» y está generando mucho atractivo en la gente».

«Estamos con reservas arriba del 70 % con lo cual creemos que el fin de semana se desarrollará con una ocupación por encima del 90% de acuerdo al movimiento que haya a último momento», acotó.

Neuquén

En Neuquén las reservas hoteleras para Semana Santa rondan el 75% sobre un total de 30.000 plazas, informó a Télam el subsecretario de Turismo, Germán Bakker.

San Martín de los Andes

Según estos primeros datos, en San Martín de los Andes el promedio de reservas es del 70%, así como en Caviahue-Copahue, mientras en Villa la Angostura ronda el 50% y se aguarda una fuerte afluencia de visitantes en Junín de los Andes donde se realiza todos los años un programa de actividades religiosas.