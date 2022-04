Mientras seguimos esperando que Juan Pablo se decida a oficializar sus intenciones de ser candidato a gobernador en 2023, o bien decida ir por colectora por un nuevo mandato en Comodoro (para lo que necesitaría cambiar las reglas de juego), ya se ha iniciado la campaña nada solapada de su posible sucesor.

Se trata de Germán Issa Pfister, a quien no se le había tan expuesto públicamente como en los últimos dos meses. Últimamente al secretario de Economía del municipio de Comodoro Rivadavia se lo ve hasta en la sopa, lo que no es cuestionable si realmente aspira a ocupar la intendencia de la ciudad más poblada de Chubut; después de todo se trata de un funcionario con experiencia y a juzgar por los hechos, bastante exitoso, pero claro está, igualmente desconocido. Después de todo quien recuerda al titular de la cartera de Hacienda del último gobierno municipal de su distrito, excepto que haya hecho estragos en el cargo.

Así las cosas, nadie puede desconocer la cercanía de Issa Pfister con el intendente Luque, y todo parece indicar que hacen buen equipo, por lo que una eventual candidatura a la intendencia no resulta para nada inverosímil, especialmente cuando se analiza el escenario de las legislativas 2021 cuando la ola amarilla arrasó con todo, no solo a nivel provincial, sino nacional.

Pues bien, hay que reconocer que la estrategia de comunicación de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones dejó demostrado que el buen uso de las redes sociales puede catapultar hasta el más ilustre desconocido (mal que nos pese a los medios de comunicación formal), y por ello no es extraño observar que el PJ Chubut, al menos en algunas ciudades de la provincia, están emulando la estrategia de la oposición para posicionar precandidatos.

Falta mucha agua por correr bajo el puente antes de las elecciones generales de 2023, pero a estas alturas y con las cartas sobre la mesa, es justo suponer que Germán pISSA fuerte en Comodoro Rivadavia.