Cada quien atiende su juego

Días pasados, instalada en la agenda política de Chubut, la posibilidad del desdoblamiento de las elecciones 2023, hubo dirigentes que tomaron posición rápidamente y otros que evitaron hablar sobre el particular.

Un caso testigo fue el intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, quien no dudo en decir a cuanto medio de prensa le preguntara que no lo veía con malos ojos, sino que por el contrario aseguró: «Esto posibilita que los adversarios políticos tengan un cara a cara y que la gente pueda elegir, que no se dependa de que te lleven en una boleta para tener una mayor legitimidad».

Ahora, una semana después que esas declaraciones se replicaron en todos los medios de la provincia, el secretario de Gabinete del municipio de Trelew, Norberto Yauhar, fue contundente al expresar que en Trelew «vamos al 2023 con la boleta presidencial».

Así las cosas, Trelew, la cuna de la política de Chubut venida a menos, se encuentra en un particular escenario de cara a 2023, mientras los jefes comunales de otras ciudades se debaten las posibles candidaturas a la Gobernación en las próximas generales, el Pueblo de Luis parece estar fuera de juego. Sin embargo, ante la adversa circunstancia, el experimentado Norberto parece creer que en un contexto donde la oposición al justicialismo viene ganando la batalla desde las últimas dos elecciones en Chubut, sería más saludable ir «colgado» a la boleta presidencial que experimentar con una elección desdoblada, con un adelantamiento que no solo generaría gastos extraordinarios a la provincia, sino que podría jugar en contra del PJ-

Ese sería el argumento para no adherir a la posibilidad de despegarse de las presidenciales del próximo año. Habrá que ver si las declaraciones de Yauhar son una sentencia, o si el oficialismo de Trelew solo espera jugar sus cartas en un armado con el Frente Renovador dentro de las filas del Frente de Todos en Chubut.