Brown se trajo un punto valorable de su visita a Mataderos

Por 2 a 2, Guillermo Brown empató el lunes en la noche ante Nueva Chicago, en el Estadio República de Mataderos y en el cierre de la 11° Fecha de la Primera Nacional.

Agustín Sandoná y Agustín Colazo marcaron los goles de los brownianos, mientras que Cristian García en contra y Nicolás Miracco lo hicieron para los anfitriones. “La Banda”, se vio perjudicado por fallos arbitrales como un gol anulado por una posición adelantada mal cobrada.

Punto que suma y renueva para “La Banda” ante Chicago

Un punto que vale y que deberá revalidar el próximo fin de semana como local, logró este lunes en la noche en capital Federal del conjunto de Guillermo Brown, que empató 2 a 2 ante Nueva Chicago, por la 11° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

“La Banda”, de esta forma, cortó con una racha de tres caídas consecutivas, y tras la 7° fecha en la que consiguió el triunfo en el clásico, volvió a sumar puntos, una unidad más que sostiene al equipo de Andrés Yllana dentro de los puestos de clasificación al Reducido.

Comenzaron ganado los brownianos, con el tanto que sobre el cierre del primer tiempo, anotó Agustín Sandona, a los 47´sobre tiempo adicional. De hecho, antes podría haber abierto el marcador, si no fuera por el gol anulado por off side a Colazo, que en la repetición de la transmisión televisiva, demostró que no hubo posición adelantada.

En el segundo tiempo, Brown, no pudo sostener el buen juego que había desarrollado en la primera parte y en el segundo tiempo, le cedió el balón a su rival que llegadas de peligro, concretó el empate. Se dio con el gol en contra, anotado por Cristian García, a los 10 minutos.

Sin embargo, ante el empate del “Torito” , Brown no se desesperó y siguió trabajando para conseguir el 2-1, que llegó a los 21 minutos a través de Agustín Colazo, de muy buena tarea.

Pero Chicago, que propuso poco y acertó en el contraataque, encontró el empate final, cuando a los 27´, Nicolás Miracco puso el 2-2.

“La banda” sumó en su visita a un reducto siempre complicado, mostrando mejora en su juego, con la presencia como inicial de Martin Rolle y Agustín Colazo, e incluso por momentos, mostró superioridad con respecto a su rival.

Esa buena perfomance y ese punto sumado, buscará revalidar el próximo fin de semana cuando por al 12° programación, reciba en el Estadio “Raúl Conti” a Deportivo Maipú de Mendoza.