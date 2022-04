Arcioni firmó el contrato de obra para ampliar la Planta Potabilizadora N° 1 de Trelew

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este miércoles la firma del contrato para ejecutar la ampliación de la Planta Potabilizadora N° 1 de Trelew en su primera etapa, que comprende la obra de toma, y pretratamiento por un monto de inversión que supera los 440 millones de pesos.

La Planta forma parte del plan que el mandatario gestionó oportunamente ante Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para la realización de obras de saneamiento en 14 localidades de la provincia.

El acuerdo, que se celebró esta mañana en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Rawson, fue rubricado también por el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera y el titular de la empresa adjudicataria Fabri S.A., José Cardini. La obra demandará una suma total de 440.768.373,70 de pesos y deberá ejecutarse en un plazo de 660 días corridos.

En el acto también estuvieron presentes la gerente general del IPV, Ivana Papaianni; el subsecretario de Energía, Eugenio Kramer y el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Fabricio Petrakosky.

Grandes inversiones

El ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera detalló que “esta es una de las 16 obras que en su momento habíamos firmado con el convenio marco del ENHOSA y es la segunda obra para Trelew que está incorporada dentro de ese programa”.

“Estamos muy contentos todos porque es un reclamo grande de la ciudad, una problemática seria y esto viene a suplir una falencia en la potabilización del agua, no de la Cooperativa sino del sistema en sí que hace que no pueda tratar la turbiedad con la rapidez que se necesita cuando el río viene con un alto nivel de sedimentos, lo que imposibilita la potabilización”, señaló el funcionario provincial.

Aguilera explicó que “son fondos que vienen de Nación, inversiones muy grandes que en su momento ni el Municipio, ni la Cooperativa ni el Gobierno Provincial pudieron afrontar y el trabajo en conjunto y las gestiones de todos hicieron que lleguemos a este punto y la obra sea una realidad”.

En cuanto a la obra, el ministro señaló que “con esto se potencia el presedimentador, la obra de toma y la conducción de agua hacia la Planta N° 1 de la ciudad de Trelew. La empresa ya comenzó con la ingeniería y en no más de 30 a 45 días la obra estará en marcha con un avance fuerte entre primavera y diciembre”.

Solución integral y definitiva

Por su parte, Petrakosky resaltó que “es un día de mucha felicidad y celebración porque es la obra más esperada y reclamada por los vecinos de la ciudad en los últimos tiempos, dado que traerá solución integral y definitiva a la problemática de los altos niveles de turbiedad en nuestro Río Chubut que nos imposibilitan la potabilización del agua”.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew detalló que la obra “nos permitirá potabilizar hasta 5 mil unidades aproximadamente pudiendo brindar el servicio de forma normal a todos los ciudadanos en todo el tiempo, sumándole el presedimentador adicional, lo cual es una solución durante el plazo de obra.

Destacó además que “posteriormente nos va a dar la posibilidad de tener un gran reservorio de agua por encima de los 10 mil metros cúbicos, siendo el resultado de las gestiones ante el ENOHSA por parte del gobernador Mariano Arcioni y demás funcionarios”.