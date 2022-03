Rawson: Mamá acusa a directora de Protección de Derechos de secuestrar a su bebé

Yanina Arce fue recientemente mamá de Valentín y denunció que «el Servicio de Protección de Derechos del Niño (de Rawson) me sacó a mi hijos sin ningún argumento, se lo quitaron a la niñera mientras yo estaba trabajando» y advirtió que «no sé nada de él ni donde está; Mónica Pereyra, la directora del Servicio, me amenazaba con que iba a quitarme a mi hijo desde el primer mes; me amenazaron muchísimas veces e hicieron muchísimas causas en mi contra desde el primer mes de embarazo».

El relato de la joven madre se agravó aún más cuando sostuvo que «quiero denunciar que esta mujer está con el tráfico de personas, es la realidad y voy a hablar: muchísimas veces me dijo que me iba a sacar a Valentín, yo quiero a mi hijo de vuelta conmigo, él tiene dos meses y una mamá que lo cuida, tengo un hogar y él tiene todo, necesito recuperarlo», sumando a ello que «el Servicio de Protección está trabajando mal, te sacan a tu hijo sin fundamentos, se llevaron a Valentín sin ninguna orden mientras yo trabajaba, el sábado a la mañana».

Consultada sobre los presuntos motivos por los cuales le quitaron la guarda de su pequeño, Arce ratificó que «no hubo motivos» y que «Valentín tiene dos meses y necesita estar conmigo, no es un nene que esté golpeado o desnutrido, es sano y feliz; su papá está en Corrientes y está viajando este lunes para recuperarlo, porque a él tampoco quieren darle información de dónde está el bebé».

«Lo único que me dijeron fue que Valentín estaba en el Hospital, y cuando fui la psicóloga me dijo que estaba bien pero no lo vi. Aprovecharon que yo no estaba y lo sacaron de la casa de la niñera sin ninguna orden, la amenazaron con que si no se los daba la iban a llevar detenida, ella lo hizo por miedo y ahora yo estoy desesperada. Les pedí que me mandaran un asistente social y nunca lo hicieron, mi hijo tiene todo y no le falta nada», lamentó la mujer, recordando que «Mónica Pereyra me dijo que me tenía ‘entre ceja y ceja’ y que me iba a sacar a mi hijo; la conozco, en su momento supe varias cosas de ella, dije que iban a salir a la luz y se sintió amenazada».

Durante la noche del mismo día, la titular de la organización Puerta Violeta, Lorena Elisaincin, acompañó a la joven madre a radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer: «Dijeron que el nene estaba bien y bajo resguardo. Eso dijo la jueza. El domingo la defensora se contactará y se tomará una resolución», señaló la presidenta de la organización de género, luego de lo cual dio lectura a la denuncia realizada en la dependencia policial.

Este lunes a las 12 horas, en las inmediaciones del Servicio de Protección de Derechos del Niño, Arce, familiares y allegados realizarán una manifestación: «Te amo, hijo», expresó la mujer, visiblemente conmocionada por la situación.