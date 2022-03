Preparan medidas para evitar un salto en el precio del pan del 20%

El Gobierno ultima un paquete de medidas para intervenir en los precios locales, luego de que la guerra en Ucrania llevara a una disparada en el precio internacional de las commodities. El cierre del registro de exportaciones para la harina y el aceite de soja podría terminar en una suba de retenciones de 2 puntos para estos productos. Con la recaudación extra, buscarán subsidiar a los panaderos, para evitar una suba de más de 20% en el precio del pan, luego de que el trigo alcanzara un precio histórico.

Este martes el INDEC publicará el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero, que habría rondado otra vez el 4%, según estimaciones privadas. Y marzo, un mes que de por sí tiene alto impacto estacional (vuelta a clases), comenzó con número preocupantes para los alimentos. En particular, los derivados del trigo y maíz: sólo en siete días, los productos de panificación, cereales y pastas treparon 4,8%, de acuerdo con una medición publicada el viernes por la consultora LCG.

La Federación Argentina de la Industria del Pan (Faipa) mantuvo una reunión esta mañana en el centro porteño, para planear una movilización a la Secretaría de Comercio Interior. Buscaban manifestarse en contra del precio acordado con Roberto Feletti, de vender el kilo de pan entre $180 y $220, luego de los aumentos que tuvieron en los costos durante las últimas semanas. Además, iban a manifestarse en contra de las subas y el desabastecimiento de la molinería.

Sin embargo, suspendieron la medida de fuerza ante la confirmación del Gobierno de que habrá nuevas medidas para frenar la escalada del precio del pan. Raul Santoandré, presidente de la Federación Panaderil de la provincia de Buenos Aires, aseguró a Ámbito que mantienen el precio acordado. Sin embargo, dentro de Faipa otros dirigentes comentaron por lo bajo que ya no pueden cumplir con el precio de hasta $220. En la mayoría de las panaderías se vende entre $240 y $260, y en algunas se lo llegó a encontrar hasta en $320. “Si siguen aumentando los costos, va a haber aumentos”, anticipó Santoandré.

La medida que tomará el Gobierno podría tener la misma lógica del fideicomiso, en el que los exportadores subsidian al mercado interno. Sin embargo, esta vez no será manejado por el sector privado, como ocurrió con el trigo y el aceite. Lo que sí se mantendrá es que los fondos para financiar la medida provendrán del sector exportador. La medida la está trabajando el Ministerio de Agricultura con la Secretaría de Comercio Interior.

Según pudo saber este diario, la decisión de cerrar las exportaciones para el aceite y la harina de soja terminará con un aumento de 2 puntos en las retenciones para estos productos, al llevarlas del 31% al 33%, como tiene el poroto de soja. Estimaciones dentro del sector agropecuario dan cuenta que la medida podría aumentar la recaudación en u$s410 millones, explicado sobre todo por el aporte de la harina de soja.

En el caso del aceite de soja, apenas se registraron el 22% de las exportaciones, pero en la harina de soja no se declaró ni el 15%. Distinto fue el caso del trigo, que pese a ser un insumo clave en el pan y tener un precio internacional histórico, ya estaba casi todo vendido al exterior. (Fuente: Ámbito)