Luque destacó la inversión en obras y el respaldo del Gobierno nacional

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, explicó los avances de su gestión al encabezar la apertura del 50° Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Hizo un fuerte hincapié en el respaldo político de parte de la Casa Rosada. “Alberto Fernández y Cristina nos acompañaron y siempre escucharon nuestros reclamos, luego de ser relegados durante los años de gobierno macrista”. Subrayó que, para este año, el Estado Nacional proyecta una inversión en infraestructura de 6.000 millones de pesos para la ciudad petrolera.

Mantener el rumbo

Durante su discurso, el intendente manifestó que “estamos inaugurando un nuevo año de sesiones con el orgullo de no haber bajado los brazos durante un 2021 difícil, logrando mantener firme el rumbo que queríamos darle a nuestra gestión, con ideas y valores políticos muy claros, aun en el contexto de pandemia que nos tocó vivir”.

En ese marco, recalcó que “queremos que Comodoro sea un lugar más bello, de cara al mar, porque no hay desarrollo posible si no podemos afirmar que vivimos en una ciudad más habitable. Esto tendría que ser una condición básica de todo proyecto político”.

Continuando en esa línea, expresó que “si bien sabemos que queda mucho por hacer, hubo dos cuestiones que nos permitieron acelerar este proceso durante el año pasado. Por un lado, el apoyo del gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que nos acompañaron en múltiples iniciativas y siempre escucharon nuestros reclamos, luego de ser relegados durante los años de gobierno macrista”.

Autonomía

“Por otro lado, la administración eficaz de los ingresos municipales y el manejo eficiente de los recursos, que nos permitió encarar una serie de transformaciones de la ciudad que cambiará su fisonomía y su funcionalidad, trabajando con presupuestos equilibrados y gestionando los gastos públicos de forma responsable”, agregó.

En ese sentido, el jefe comunal destacó que “tenemos la expectativa de mantener esta proporción histórica entre recursos propios y recursos de otras jurisdicciones para mantener un nivel de autonomía que nos permita hacer frente a situaciones macroeconómicas desfavorables. La responsabilidad en la gestión de los recursos y la autonomía fiscal hace que tengamos un municipio con deuda cero, permitiendo mejorar las condiciones edilicias y salariales de los empleados”.

Inversiones en obras

Por otra parte, Luque informó que “durante el 2021 y lo que va de 2022, se finalizaron 119 obras en Comodoro Rivadavia, incluyendo abastecimiento de agua, pluviales, drenajes, aterrazamientos, saneamiento, cloacas, energía, alumbrado público, redes de gas para 380 familias y 135 cuadras de pavimento en distintos barrios, incluyendo la reparación de la avenida Rivadavia y la reconstrucción de Fray Luis Beltrán”.

Del mismo modo, sostuvo que “para este año, el Estado Nacional proyecta para nuestra ciudad una inversión en infraestructura de 6.000 millones de pesos, a través de convenios como el mantenimiento de la Ruta 3, obras de pavimento, acuíferos y la continuidad de obras indispensables para mitigar los efectos de las lluvias, como la que se está desarrollando en el Arroyo Las Quintas. Una ciudad como la que proponemos tiene que disponer de estas políticas de mejoramiento de la infraestructura”.

Continuando en ese tenor, recalcó que “como Estado presente, nuestro rol es que las cosas sucedan. Comodoro y la región deben reconvertirse económicamente y para ello debemos fomentar el crecimiento para dar ese salto de calidad que necesitamos”.

“Estamos pensando en una ciudad futura que no olvida su historia de esfuerzo y que valora el trabajo presente de quienes hoy siguen llegando. Apuntamos a seguir transformando Comodoro, sabemos que queda mucho para hacer y tenemos en claro que el acompañamiento del trabajo legislativo es un punto central para el éxito de una gestión”, concluyó Luque.