Inquilinos proponen modificar el Índice para Contratos de Locación

La secretaria de la Asociación de Inquilinos de Chubut, Rebeca Encina, habló sobre la situación que atraviesa el debate por la modificación a la Ley de Alquileres y advirtió que «en el Congreso, entre oficialismo y oposición, ya se presentaron siete proyectos, es como una sopa de letras» y contó que «nos habían convocado en febrero, donde se hizo la primera reunión de una mesa con todos los organismos de inmobiliarias, nosotros por otro lado, representantes de inquilinos de otras provincias; habíamos tenido la segunda reunión y parte de los inquilinos no quieren tocar la Ley pero nosotros sí».

«La Ley, en cuanto a derechos y obligaciones, es sumamente clara y ha puesto blanco sobre negro en las relaciones de alquiler, que era lo que nos hacía falta. Pero lo que no ha hecho el Gobierno, generando un problemón, es cumplir en poner en actividad los artículos 3 y 4, fundamentales para regularizar todo lo que sucede en cuanto a los derechos y obligaciones de los inquilinos», señaló en diálogo con AzM Radio, criticando «el Índice para Contratos de Locación (ICL), que es un número fáctico puesto de entrada y que hay que bajarlo, porque está tomando como piso un salario básico de $107.000; que me expliquen en qué parte del país un trabajador gana ese dinero, acá sabemos que no».

«El grave problema es la fórmula que están usando, que está totalmente desfasada de la realidad. La Ley hay que cumplirla, eso es lo que no está haciendo el Gobierno», apuntó Encina, y consultada sobre las actualizaciones de los contratos de alquiler, muchas de las cuales oscilan entre el 50% y el 75%, manifestó que «deben cambiar la fórmula; cuando empezamos a hablar en serio de alquiler, la Ley establece que el Estado tiene que fomentar el alquiler social, pero la realidad es que se olvidó de hacerlo».

Por otro lado, la Secretaria detalló que «en el Presupuesto anual del Ministerio de Hábitat (de la Nación) para el ejercicio 2022, no existe asignación para el área de inquilinos y para fomentar el alquiler social, ayudando a los inquilinos endeudados en la época de pandemia, esto no fue tomado en cuenta por los legisladores al momento de debatir en el Congreso», sumando a ello que «el Gobierno sigue llevando este tema a una relación de propietario-inquilino y de ‘arreglate como puedas’, y todo esto seguirá sucediendo en tanto el Estado no se haga cargo; el alquiler social es el verdadero regularizador del precio».