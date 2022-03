HBO Max confirma la producción de El Pingüino, una miniserie spin-off de Batman

HBO Max anunció la producción de una miniserie de El Pingüino. Contará con Colin Farrell repitiendo su papel de la nueva película The Batman, creada por Matt Reeves.

“El mundo que Matt Reeves creó para ‘The Batman’ se merece una mirada más profunda a través de los ojos de Oswald Cobblepot. No podría estar más emocionado por continuar esta exploración de Oz a medida que asciende en las filas oscuras hasta convertirse en El Pingüino. Será bueno tenerlo de vuelta en las calles de Gotham para un poco de locura y de caos», afirmó Colin Farrell.

Por su parte Matt Reeves comentó: «Colin explotó fuera de la pantalla como el Pingüino en ‘The Batman’, y tener la oportunidad de explorar a fondo la vida interior de ese personaje en HBO Max es una emoción absoluta. Dylan y yo estamos muy felices de trabajar con Lauren en la continuación de la historia de Oz mientras se aferra violentamente al poder en Gotham.»

Sarah Aubrey, Directora de Contenidos Originales de HBO Max, concluyó: «Estamos encantados de traer al público una nueva versión de este icónico personaje de DC que nunca han visto antes. Es increíble trabajar con Matt, Dylan y Lauren en la continuación de esta historia y ver a Colin llevar su ya excepcional interpretación en ‘The Batman’ al siguiente nivel.»

La serie contará con la producción ejecutiva de Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell y con Lauren LeFranc, como escritora y showrunner. Basada en los personajes creados para DC por Bob Kane y Bill Finger, The Penguin, un nombre temporal por ahora, está producida por 6th & Idaho Productions de Reeves y Dylan Clark Productions en asociación con Warner Bros. Television.

The Batman se estrenó en los cines de Norteamérica el 4 de marzo de 2022 e internacionalmente a partir del 2 de marzo de 2022, recaudando 134 millones de dólares en la taquilla norteamericana y 124 millones de dólares a nivel internacional en su primer fin de semana, para un lanzamiento global de 258 millones de dólares. La película, aclamada por la crítica y protagonizada por Robert Pattinson, está certificada con un 86% en Rotten Tomatoes a partir de más de 390 críticas.