Gaiman: alumnos de la Escuela Agrotécnica gastan hasta $500 por día para ir a clases

La comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica 733 «Benito Owen» de Gaiman llevó adelante un reclamo para que se sume un tercer micro al transporte escolar.

«Está el tema del transporte y de los boletos, porque no se puede entrar a la página, ya está todo cargado me dijeron pero no nos contestaron y ahora subió el boleto a $150 para ir y $150 para venir de la Agrotécnica, todos los días. En caso contrario, hay que ir a la Dirección de Transporte de la provincia para ver si nos dan boletos gratis», indicó el padre de uno de los estudiantes en diálogo con AzM Radio.

En tal contexto, el hombre agregó que «la vianda (que consumen diariamente) tiene un costo de $170» y, en relación a la poca capacidad de los micros, agregó que «son muchos alumnos para los pocos colectivos que hay; todo el año pasado fue así, tendría que haber cuatro o cinco móviles por lo menos».