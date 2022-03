El Poder Judicial fue a Legislatura a reclamar que le aprueben el Presupuesto

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia, junto con el gobernador Mariano Arcioni, estuvieron esta mañana en la Legislatura de la Provincia para solicitar a los diputados la aprobación del Presupuesto del Poder Judicial del Chubut. El presidente del STJ, Alejandro Panizzi, explicó que «el informe que yo presento por escrito está acompañado de varios adicionales con las estadísticas fuero por fuero, más la obras, porque el Poder Judicial tiene a su cargo la infraestructura y mantenimiento de los edificios».

Panizzi no pudo ocultar su molestia por esta situación al expresar que «no nos aprobaron el Presupuesto y no nos contaron por qué no lo hicieron. Por eso resalto la importancia del diálogo, que es el elemento esencial de la Democracia».

Por otra parte, el presidente del Superior Tribunal asegura que exista una intromisión de poderes, no solo por no aprobar el Presupuesto, sino que también «esta Legislatura sancionó una ley que congeló los salarios del poder Judicial por seis meses».