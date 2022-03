El jueves se reúne el Consejo Municipal de Discapacidad

La Dirección de Discapacidad, dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Puerto Madryn, informa que habrá una nueva reunión del Consejo Municipal de Discapacidad. La misma tendrá lugar el jueves 10 de marzo a las 9 horas en la sede del EDDIM (Pasaje Williams 1073) y en esta oportunidad se convoca a personas con discapacidad, que no pertenezcan a ninguna institución u organización de la sociedad civil vinculada a la temática.

El objetivo de la asamblea es dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza N° 11.621/20 que requiere la presencia de cinco personas con discapacidad, ante el vencimiento de mandatos de los representantes y la necesidad de su renovación y/o cambio.

De este modo, el llamado es para que puedan sumarse a este espacio de participación plural, multidisciplinario, autónomo, no burocrático y no vinculante a fin de trabajar activamente en los distintos aspectos que hacen a su realidad y cotidiano vivir.

Cabe recordar que el Consejo Municipal de Discapacidad está compuesto por representantes del Ejecutivo Municipal, del Concejo Deliberante, de los Ministerios de Salud y Educación del Chubut, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, que presta servicios en la temática, y por representantes del grupo de personas con discapacidad con residencia en la ciudad de Puerto Madryn.

Entre sus funciones se destacan las de proponer lineamientos de políticas de promoción, participar en las iniciativas legislativas que proyecten las áreas competentes, proponer la realización de programas especiales que contemplen acciones de prevención, promoción, asistencia, protección y rehabilitación de personas con discapacidad; entre otras.