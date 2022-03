El efecto de la guerra en los adultos mayores «es inmediato», advirtió Semino

El titular de la Defensoría de la Tercera Edad en Argentina, Eugenio Semino, habló sobre el impacto la invasión rusa a Ucrania en los adultos mayores.

En diálogo con División Noticias, Semino sostuvo que «si bien los adultos mayores tienen una gran capacidad de resiliencia, lo que hoy vemos con esta invasión de la Federación Rusa a Ucrania es que los civiles afectados son los más jóvenes, en su afán de proteger a los niños, pueden llegar a convertirse en refugiados; mientras que el adulto mayor no lo puede hacer por varios motivos» y enumeró que «por un lado está el arraigo, que es lo único que tiene en la vida, pero a su vez, en términos de lo estrictamente operativo, no puede transitar kilómetros bajo la nieve, bajo condiciones realmente durísimas como las que hoy estamos viendo y que son muy similares a las de mediados del siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial».

Perder el sentido de la vida «de golpe»

«Este efecto de verlos directamente, nos desnuda una sociedad que está desguazada en la que se pierde el núcleo cultural de ese sector de la sociedad, que es el cúmulo que tiene ese adulto mayor», apuntó el Defensor de la Tercera Edad, sumando a ello que «en muchos lugares como en nuestro país, esto se hace por ‘goteo’, y en una guerra pasa de golpe con las pérdidas y carencias; la guerra, como ocurrió con un evento trágico de estos años, que fue la pandemia, corre el velo de la hipocresía que tiende a cubrir los problemas que una sociedad tiene en su estructura».

Espejos rotos

«El adulto mayor no es tenido en cuenta», manifestó Semino, remarcando que «algo que debemos tener presente en todos los momentos y sobre todo en los momentos extremos como la guerra, es que el viejo es nada más el espejo que adelanta para lo joven; cuando ese espejo nos devuelve una imagen de tristeza, carencia y prohibiciones, no alienta a conformar proyectos de vida; por eso, sobre todo, cuando vemos que ese espejo se rompe abruptamente, el joven no tiene dónde proyectar su vida, obviamente esto se ve a través de los años».