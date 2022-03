Aylén Lloyd y Lourdes Otero, convocadas a la Selección Argentina

La jugadora de Lacrosse chubutenses Aylén Lloyd y Lourdes Otero, fueron convocadas a la Selección Argentina de esta disciplina.

El conjunto nacional, disputará el Mundial de la disciplina, a jugarse en Estados Unidos, en Maryland. Será la primera oportunidad en la que un combinado argentino femenino sea parte de una cita mundialista.

Dos chubutenses se pondrán la “celeste y blanca”

En un hecho histórico para el deporte chubutense, dos jugadoras de Lacrosse nacidas en la provincia, integrarán la primera Selección Nacional femenina que disputará el Mundial de la disciplina en Estados Unidos, que se realizará a partir del próximo 29 de junio en Towson, Maryland.

Se trata de las deportistas Aylén Lloyd, de la ciudad de Trelew; más la representante de Rawson, Lourdes Otero.

Durante la mañana de este martes, Aylén Lloyd, quién es jugadora del equipo Malacara de Trelew y también entrenadora, visitó Chubut Deportes y mantuvo un encuentro con el presidente Gustavo Hernández, con quién dialogó respecto a este sueño próximo a concretar.

Tras la reunión, Aylén se mostró muy feliz y calificó como “muy positiva la reunión”, porque “desde Chubut Deportes me ofrecieron una beca deportiva, que para mí implica una ayuda fundamental para poder concretar el viaje a Estados Unidos”.

Más adelante, la jugadora de 23 años manifestó que esta convocatoria “es muy importante, no solamente en lo personal, sino también para lo que es la difusión de esta disciplina en la zona, que va creciendo cada día más”.

Al respecto amplió: “Quedé convocada para lo que será la primera Selección Nacional femenina. Es el primer Mundial en el que participará una selección de mujeres, por lo tanto esta participación representará hacer historia para el deporte nacional y chubutense, es algo muy grande”.

Durante la charla Aylén reveló que si bien la noticia fue recibida con total alegría, debió enfocarse en ver cómo conseguir fondos para solventar el viaje a Estados Unidos: “Si bien queda tiempo, estaba muy preocupada por ver de qué modo podía recaudar el dinero para solventar el pasaje y tramitar la Visa para poder viajar”.

“La ayuda de la gente que colaboró con las rifas y sobre todo la de Chubut Deportes, hoy me permite estar más cerca del objetivo, lo cual me alivia y me permite concentrarme y ponerle más garra y energías a los entrenamientos”, reconoció.

En el final, la deportista trelewense remarcó que “esta posibilidad es un orgullo y una emoción tremenda, y creo que no voy a caer hasta estar allá, pero es algo grandísimo y estoy muy emocionada”.