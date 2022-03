Alejarlo de Yanina «es lo mejor que le pudo pasar al bebé», afirma una antigua conocida

Ante el marco el reclamo de Yanina Arce por la restitución de su hijo Valentín, de dos meses de edad; surge un testimonio revelador acerca de la joven madre, su salud, su adicción a las drogas y su vínculo con sus otros hijos.

En diálogo con El Diario, el testimonio de una amiga de la adolescencia de Arce, arrojó datos sobre su pasado, lo que podría arrojar luz sobre el procedimiento del Servicio de Protección para quitarle la custodia del bebé.

«Yo vivía a media cuadra de su casa y nos conocemos de toda la vida; tiene un hijo en Esquel de aproximadamente 12 años, 2 hijos de 8 y 10 en Rawson que no están bajo su custodia, y Valentín», sostuvo la mujer que prefirió mantenerse en el anonimato, quien vivió durante varios años en el mismo barrio que Arce y actualmente reside en el sur de la provincia.

Esta mujer reveló que «en un momento de la adolescencia se descontroló y siempre fue un poco rara en ese sentido, pero no como ahora; tenía adicciones desde los 16 años y de repente no la vi más, tuvo a su nene y al año lo vi al papá en Esquel; le pregunté qué pasaba y me dijo que Yanina se había ido y que él se había quedado con el nene, con el más grande, que está muy bien porque su papá y su abuela siempre lo criaron».

«La vi hace un tiempo; perdida absolutamente», comentó esta antigua conocida, al afirmar: «me dijo que estaba viviendo con alguien y enamorada; él aparentemente vendía droga y ella se quedó con los nenes, empeorando su situación; después, los abuelos de uno de los nenes se lo sacaron, ella estaba mal, se iba y los dejaba solos, vivían violencia, metía a cualquier persona a su casa y los dos más chiquitos no estaban bien, los más grandes sí porque siempre los criaron sus papás».

«La vida nos cruzaba todo el tiempo y ella ya estaba mal, se iba con cualquier persona, consumía, debía mucha plata y se tuvo que ir de acá; se fue a Buenos Aires y terminó todo mal con la persona con la que estaba; se fue allá a ver a la madre, que a los pocos días falleció, después todos sus hermanos se enojaron con ella, se volvió y radicó en Esquel un tiempo; al tiempo la vi en publicaciones de personas buscadas por la Brigada de Investigaciones, y no supe más nada hasta que pasó lo que pasó con su bebé y lo vi en las redes», relató la mujer, concluyendo que «no tengo nada en su contra, la conozco y me da mucha pena su situación, pero lo que está pasando es lo mejor que puede pasar para su bebé».