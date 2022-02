Turismo impulsa una nueva edición del Previaje y desarrollo de la Marca País

Este martes, la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, aseguró que el Gobierno busca con «consensos con las provincias y cámaras empresarias crear una tercera edición del programa Previaje», a la vez que impulsa el desarrollo de la Marca País en el exterior para fomentar la actividad turística en Argentina y atraer inversiones.

En declaraciones que realizó desde la Casa Rosada, la funcionaria indicó que «veníamos de un 2021 haciendo turismo en pandemia con números importantes en los feriados largos y desde ahí avizorábamos una temporada de verano récord como la que estamos viviendo, de la mano del impulso que generó el Previaje».

Ahora, acotó, «estamos haciendo todo un análisis teniendo en cuenta que el Previaje significa una importante inyección del Estado para que ese 50% de devolución vuelva al turismo»-

La metodología del programa es sumamente positiva porque «genera puestos de trabajo», por lo tanto «se está trabajando con el sector privado y las provincias para consensuar una nueva edición que alcance a todos los destinos de Argentina».

«Estamos trabajando en un Previaje 3, que se va a actualizar acorde a la situación que estamos viviendo», añadió la abogada catamarqueña y resaltó que para ello desarrollan el proyecto «de la mano de un consenso con todas las provincias y la Cámara Argentina de Turismo con ajustes y modificaciones».

El Previaje, añadió, «llegó para quedarse» porque, dijo, «el uso de esta herramienta muy productiva logró que distintas localidades se hayan reactivado».

Marca País

La funcionaria también se manifestó «muy contenta» con los resultados del proceso evolutivo de la ‘Marca País Argentina» como imagen oficial nacional en el mundo, sello con el cual se promueve el posicionamiento internacional, la promoción del turismo, la cultura, el talento argentino y las exportaciones, y el fomento de la inversión extranjera directa.

«Tenemos una agenda enorme con los embajadores y embajadoras en la estrategia para consolidar y potenciar la Marca País», destacó Martínez y añadió que hay un fuerte trabajo para «fortalecer toda la cadena productiva de la gastronomía argentina, dando un valor agregado e izando la imagen de la marca Argentina, primero en nuestro país y después en el mundo».

Martínez apuntó que la cantidad de reservas hoteleras «van generando expectativa a que se repliquen en lo que viene febrero» las cifras récords de enero para lo cual recordó que el Ministerio de Turismo trabaja a diario para «promocionar los destinos y mejorar la calidad de los servicios».

Respecto de la promoción de la Marca País, resaltó que «no es solo para el turismo, es todo el talento de Argentina, con el arte, la ciencia, la cultura» y acto que fue presentada en Madrid para «que se confíe en Argentina, que tengamos el turismo receptivo que necesitamos».

«El último informe que dio este martes la CAME desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero de este año donde transitaron 19 millones de argentinos por todo el país»

«El objetivo es lograr incrementar el caudal de viajeros que eligen nuestro país, estamos preparándonos para eso promocionando nuestra naturaleza, gastronomía, el talento, el deporte», añadió.

Martínez remarcó también que la actual es «una temporada de verano récord, como hacía 20 años no sucedía» y reseñó que, según «el último informe que dio este martes la CAME desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero de este año donde transitaron 19 millones de argentinos por todo el país».

«Esto habla de que estamos viviendo algo histórico y que, según el nivel de reserva que tenemos ya, es que se va a volver a reflejar en febrero», agregó.

Incluso, completó, «puede mejorar desde el punto de vista que tenemos este feriado de carnavales que siempre la gente elige para salir y recorrer va a ser una temporada histórica en donde también le pedimos a todo el sector privado que sigamos trabajando para brindar servicios de calidad y eso es lo que venimos haciendo».

Asimismo, evaluó que «las acciones de promoción fueron muy potentes en todas las regiones» y señaló que «se empiezan a flexibilizar las medidas y los destinos empiezan a instalarse, entonces empieza a generarse una competencia y Argentina quiso estar presente» en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se realizó en España.