Petrakosky: «Esto no se tiene que convertir en la guerra del agua»

El presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas, Fabricio Petrakosky, respondió a lo dicho por Omar Burgoa y expresó que «hay muchas cosas por hablar y otras tantas que se omiten» y aseguró que desde la Federación «no apuntamos a los productores, nosotros lo que estamos pidiendo es que racionalidad y que haya un equilibrio tal que permita que a los productores no les falte agua, pero que de ninguna manera falte para el consumo humano. Esto de ninguna manera se tiene que convertir en una guerra del agua».

Al límite

En este contexto, el titular de la cooperativa de Trelew pidió que los dirigentes sean «mesurados y responsables con las cosas que tienen que ver con el manejo del agua. Nosotros estamos atravesando una situación muy crítica, eso lo hemos dado a conocer y lo que estamos buscando es que trabajen para que nosotros podamos salir de esa situación tan complicada». Petrakosky recordó que «la semana anterior estuvimos al borde de suspender la potabilización porque en la zona de captación se está trabajando al límite».

Sistema ineficiente

Por otra parte, Fabricio Petrakosky contó que desde el Dique Ameghino, comenzarían a erogar menor cantidad de agua a partir del mes de abril, ya que, de la misma manera que lo expresó Burgoa, «los productores no requieren del agua para riego» y de esta manera «guardar las reservas del Dique Ameghino».

Finalmente, el presidente de la Fechcoop se refirió a «los actores que se ponen nerviosos cuando sacamos fotos para visibilizar lo que está pasando, que se queden tranquilos que vamos a seguir por el mismo camino. Sí aclaro que desde la Federación no estamos en contra de los productores, sabemos que ellos no tienen la culpa de la utilización de este método de riego por inundación, que es el más ineficiente que hay».