Inquilinos y propietarios piden urgentes modificaciones a la Ley de Alquileres

Ante el reclamo de inquilinos y propietarios, resulta inminente el tratamiento de modificaciones a la Ley de Alquileres aprobada en 2020. Si bien el Gobierno nacional estaría analizando una solución para atender las dificultades que exhiben los inquilinos, el tema no fue incluido en la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque estas tampoco prosperaron.

Diversos actores del sector inmobiliario buscan modificar la ley, entendiendo que no ha funcionado como se esperaba. El debate legislativo resulta inminente, especialmente por el impacto que ha tenido la inflación en el bolsillo de los inquilinos.

Claudio Vodanovich, secretario General de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), dialogó con AzM TV y explicó: «La Ley perjudicó a casi todos por igual, tanto a propietarios como a locatarios y a las familias de los corredores inmobiliarios, que vieron disminuido su trabajo. Pero el punto fundamental acá es el alto índice de inflación que tenemos en nuestro país, que hace que medidas de la Ley como la actualización una vez por año, tenga un impacto muy fuerte en los precios».

Incertidumbre

Vodanovich aclaró que un propietario no especula con que el inquilino se vaya a los dos o tres años, sino que «si cumple con sus obligaciones, ojalá perdure en el tiempo, entonces el hecho de actualizarlo una vez por año y encima ponerle un plazo de tres años, trae una imprevisibilidad del costo del dinero y entonces sucede lo que pasó ahora, que es que los alquileres se pactan un 50 por ciento arriba de lo que se hacía hace un mes atrás. También pasó que, en el último año, el inquilino sufrió un aumento del 50 por ciento y nadie tuvo un aumento de esa magnitud en sus ingresos». En este contexto, el secretario General de la CIA resaltó que «estos desfasajes generaron incertidumbre, generaron que muchos propietarios retiraran de la locación las propiedades o las pasaran directamente a la venta».

Luego de una primera reunión entre las diversas partes, se avanzó en la posibilidad de modificar la duración del contrato, que la actualización pueda ser también cada seis meses, que exista algún otro índice que se pueda escoger, tanto el propietario como el inquilino.

Todos en desacuerdo

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Puerto Madryn, Walter Kobak, también se refirió a la Ley de Alquileres y coincidió con Vodanovich en el hecho de que «para el inquilino fue muy duro pasar de un aumento del 15 por ciento semestral a un 50 por ciento anual y todo junto. Eso es lo que más se critica de esta nueva Ley por parte de los inquilinos. Y por parte de los propietarios, se critica que los contratos pasaron a ser de tres años, cuando en un país tan complicado como la Argentina no sabes qué va a pasar el mes que viene. Creo que es por eso que todos están en desacuerdo con esta Ley”.

Caída de la rentabilidad

El empresario madrynense contó que la situación para el propietario es complicada en el sentido de recuperar su inversión inicial: «El propietario ve como cae su rentabilidad de manera estrepitosa año a año. Yo recuerdo cuando llegué a Madryn hace 30 años que se hablaba de una rentabilidad del 10 por ciento, o sea que en diez años recuperabas la inversión que hiciste en un departamento. Ahora está por debajo del 2 por ciento, o sea que tardas 50 años en recuperar la inversión». En el mismo sentido, Kobak reconoció que «el inquilino también tiene que afrontar el aumento de tarifas, de alimentos y el sueldo no acompaña esos aumentos».

De todas maneras, a diferencia de lo que dijo el secretario General de la Cámara Inmobiliaria Argentina, en Puerto Madryn los dueños no han retirado sus propiedades del mercado: «Prácticamente no se ha retirado ningún inmueble, ni siquiera comercial. De las estadísticas que llevamos nosotros, solamente se han retirado del mercado el 0,6 por ciento».

Fuera de agenda

Alquileres, no apareció en el decreto presidencial que incluyó 18 temas para extraordinarias, pero el Gobierno tampoco alcanza a tratar ni siquiera uno de los proyectos enviados al Congreso en febrero.

“Esta ley no vino en un plato volador, fue producto del consenso general”, remarca Daniel Lipovetzky, al salir al cruce de las fuertes críticas que no solo desacreditan la norma, sino que le ponen su apellido a la misma a la hora de defenestrarla. Lipovetzky fue el impulsor de la ley cuando ocupaba una banca de diputado.

Esta última semana el Gobierno se ha pronunciado en torno al tema. Lo hizo en el marco de la primera reunión de la mesa de trabajo creada para abordar la situación, convocada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. De la misma tomaron parte representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios relacionados con la temática.

Al cabo del encuentro, el secretario de Comercio anunció la intención de “generar una mesa de trabajo que cree las mejores condiciones para inquilinos y propietarios, en el marco de los consensos que surjan”.