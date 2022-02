Inflación: el INDEC marcó un 3,9% en enero

La inflación de precios minoristas alcanzó en enero al 3,9%, el indicador más alto desde abril del año anterior, con una fuerte suba del 4,9 en la canasta de alimentos y bebidas.

El alza del costo de vida trepó al 50,7% interanual, nivel que se mantiene desde junio del año anterior.

El 3,9% de aumento de los precios minoristas de enero fue el más alto desde el 4,1% de abril último.

El Índice de Precios al Consumidor que hoy difundió el INDEC registra una inflación mensual superior al 3% en los últimos nueve meses, con excepción de agosto y noviembre del año anterior, cuando el indicador fue del 2,5%.

La suba mensual fue impulsada por rubros como comunicación, restaurantes y hoteles y alimentos y bebidas no alcohólicas, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Por su parte, el IPC Núcleo registró un alza mensual de 3,3%, con un acumulado de 54%.

El dato del INDEC marca la apertura de la serie estadística que se completará esta misma semana con el Índice del Costo de la Construcción (ICC) y el Sistema de índices de precios mayoristas, ambos de enero, y que se complementa con las canastas básicas alimentaria (CBA) y total (CBT).

Las subas que impulsaron la inflación

Fuentes del Gobierno destacaron la menor suba de Prendas de vestir y calzado, que aumentó 2,4% mensual (vs. 4,8% diciembre) tras registrar aumentos superiores al 4% durante los últimos 4 meses. También redujeron su tasa de inflación respecto a diciembre los rubros de Transporte (2,8% mensual vs. 4,9% diciembre) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,8% mensual vs 5,4% diciembre). Por último, se destaca la estabilidad de Educación (0,8% vs. 1,0% diciembre).

La inflación fue impulsada por Alimentos y Bebidas no alcohólicas que en enero aumentó 4,9% mensual (vs. 4,3% diciembre), con las ya mencionadas subas en Verduras y Frutas, pero con estabilidad de Carnes y derivados.

Comunicaciones lideró la inflación del mes con una suba de 7,5% mensual, casi duplicando el promedio (vs. 1,8% diciembre) por aumentos en servicios de telefonía e internet. También impulsó la inflación del mes Restaurantes y hoteles que se incrementó 5,7% mensual (vs. 5,9% diciembre) por aumentos en Servicios de hotelería por las vacaciones de verano mientras que Recreación y cultura continúa alto por cuestiones estacionales (4,2% vs. 4,0% diciembre). Además, se destaca el aumento de Salud (4,1% mensual vs. 0,5% diciembre) por subas autorizadas en prepagas.