El Raid Latecoere pasó nuevamente por Trelew

Trelew recibió este martes al Raid Latecoere, que une Buenos Aires con Ushuaia para recrear las distintas escalas de la antigua Aeroposta Argentina, que unía Toulouse con Buenos Aires y esa ciudad con Ushuaia, con distintas escalas en la Patagonia, es una de las líneas aéreas que contribuyó a dar inicio a la aeronáutica comercial en el país. El equipo está integrado cuatro pilotos franceses, un belga y un italiano nacionalizado como Suizo, acompañados por seis instructores argentinos. Las aeronaves descendieron y se mantuvieron durante toda la escala en el Aeroclub de Trelew.

Este año la delegación está conformada por cuatro pilotos franceses, un belga y un italiano nacionalizado como suizo, junto a seis pilotos instructores argentinos. Los pilotos llegaron provenientes de San Antonio Oeste y este miércoles continuaron su camino con destino hacia Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.

Durante la jornada del martes los pilotos visitaron la Reserva Natural de Punta Tombo, como parte de las actividades organizadas en torno al Raid por el Ente Trelew Turístico (EnTreTur) que incluyen además un city tour por el Circuito Histórico Aeronáutico de nuestra ciudad.

El Raid es desarrollado desde 2014 por la Asociación Pierre Latecoere, una organización sin fines de lucro ubicado en Lezignan, Francia (cerca de Toulouse) y que cuenta al momento con más de 350 miembros. Su objetivo es mantener viva la memoria de la mítica línea aérea Aeropostale, que durante las décadas del ´20 y ´30 supo vincular Toulouse con Buenos Aires, pasando por España, Marruecos, Mauritania, Senegal, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Los pilotos participan del reconocimiento de los vestigios de la línea aeropostal, pero sobre todo de la puesta en valor de cada uno de los sitios históricos que recorre, contribuyendo así a su protección y preservación como patrimonio histórico.

Carlos Rendo, integrante argentino de la Asociación Pierre-Georges Latécoère, se refirió a la importancia del raid patagónico para cada una de las escalas incluidas: “Cuando empezamos en 2014 prácticamente no había mucha conciencia en las mismas ciudades del patrimonio histórico existente, uno de los más grandes en todas las escalas de las aeropostales del mundo. Acá en Patagonia, por ejemplo aún tenemos por lo menos tres hangares originales que fueron construidos por los franceses en 1930, algo que no es usual encontrar en otras partes. Hemos notado que partir del paso del raid muchas ciudades han hecho una puesta en valor esos sitios históricos”.

El piloto argentino destacó la figura de Antoine de Saint Exupéry, autor de “El Principito” y uno de los pilotos de la Aeroposta que plasmó algunas de sus experiencias de vuelo en la Patagonia y en África, en libros como Vuelo Nocturno: “Era un piloto más que comenzó a tomar notas y mucho años después volcó en libros contando las vivencias que tuvo no solo en la Patagonia sino también en África, donde también volaba”.

Rendo explicó que Trelew “es una parada clásica” dentro del raid ya que, además de su importancia histórica, brinda una importante ayuda logística por contar con servicio mecánico: “Siempre contamos con el apoyo del Aeroclub que nos recibe, que nos permite dejar los aviones en el predio; y el respaldo del área de Turismo del Municipio y el EnTreTur. Esperamos poder seguir viniendo”, finalizó.