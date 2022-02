El incendio en la Cordillera de Chubut habría sido intencional

El coordinador del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), Abel Nievas, brindó un panorama actualizado respecto a cómo se encuentra el incendio que se desarrolla en cercanías del Parque Nacional Los Alerces. En diálogo con AZM Radio, el funcionario contó: «El incendio está activo, se están haciendo trabajos de control con herramientas manuales y equipos de bombeo. Participan aproximadamente unos 55 combatientes del Parque Nacional y del Servicio Provincial, con el apoyo de dos aviones hidrantes AT-802 y un helicóptero».

El coordinador del SPMF advirtió que probablemente el incendio se haya iniciado de manera intencional «porque no hay un tendido eléctrico, no hay actividad forestal, no hay un campamento, no hay absolutamente nada. Además hay indicios de otros fuegos cerca con la misma característica, por eso creemos que ha sido intencional».

El acceso al lugar donde se desarrolla el siniestro es muy complicado, de hecho, los combatientes tardaron cerca de una hora y media en llegar, lo cual «retrasa el ataque inicial, complica el primer trabajo de control, más con el viento intenso que había ayer hizo complicado todo el trabajo».

Finalmente, Nievas manifestó que, aproximadamente, se ven afectadas entre 60 y 80 hectáreas.