El conflicto en Ucrania podría impactar en el precio del combustible

La ex ministra de Economía y diputada provincial (M.C.) de Chubut, Gabriela Dufour, analizó el impacto provincial, regional y nacional del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «hay que mirar que países como Rusia y Ucrania son productores de determinados commodities como petróleo, maíz y gas, y un conflicto de esta naturaleza lo que hace es generar algún grado de escasez hasta que se sepa cuáles son las posibilidades de mantener el aprovisionamiento en el mundo» y agregó que «a partir de ahí, en los mercados internacionales empiezan a subir los precios por esta escasez».

«En Argentina», continuó, «mucha gente que destina esos productos al mercado interno prefiere exportarlos porque los precios son mucho más convenientes, ya que habrá un incremento en la demanda; y de alguna manera hay una acción especulativa de los productores locales con intenciones de ganar más, y empiezan a retener el producto; y ante la escasez interna, de alguna manera el Gobierno Nacional se ve obligado a intervenir para evitar la acumulación y especulación, garantizando el aprovisionamiento para las comunidades».

En el mismo sentido, Dufour planteó que «en principio, se debe empezar a regular las exportaciones, ver cuánto dejan para el mercado interno y cuánto se permite exportar; y en algunos casos poner precios tope; otro componente que no tiene que ver con el mercado internacional pero que en este momento está influyendo, es que hay una disputa, porque ante la no aprobación del Presupuesto Nacional, hay determinados sectores que dicen que no se pueden aplicar las retenciones a las exportaciones, las cuales funcionan como un mecanismo regulatorio y evitan que los precios internacionales se transfieran al común de todos nosotros».

«En este momento hay una demanda entre los productores y el Gobierno, ya que no quieren pagar impuestos a pesar de que están ganando mucha más plata, justamente por estos precios. Se da una combinación de varios escenarios y tristemente, la gente comienza a darse cuenta que el mundo está absolutamente interrelacionado, y que acciones que parecen tan lejanas terminan teniendo un impacto en el bolsillo de la gente común, que va al supermercado y ve los alimentos más caros».

«El Gobierno puede actuar tratando de amortiguar, minimizar todos estos impactos, pero en principio hay un real efecto a consecuencia de esta situación; estamos en una instancia donde no se sabe cómo va a evolucionar, también hay que mirar qué está pasando a nivel internacional, de qué se habla cuando se habla de sanciones, es todo muy complejo y dentro de nuestras posibilidades tenemos que hacer una lectura de distintas perspectivas», manifestó la ex diputada provincial.

En cuanto a la suba en el precio del barril y el impacto que ello podría tener en las regalías que percibe Chubut, Dufour señaló que «hoy no hay lo que en su momento era el ‘barrio criollo’, que establecía un tope, y el valor internacional del petróleo impacta en el aprovisionamiento a las destilerías» y agregó que «en algunos casos, las mismas están integradas, es decir que tienen exploración y producción; y allí no hay razones para aumentar el petróleo porque está vinculado al costo local; pero, lamentablemente, como se trata de un commodity, inmediatamente se trata de trasladar los precios internacionales a los locales».

En relación a esto último, se refirió a «uno de los efectos que es la posibilidad de un aumento en los combustibles, lo cual actualmente es un mecanismo regulado por el Estado, por lo que debe autorizarlo el Gobierno; y por otra parte, seguramente si el petróleo de Chubut se exporta y este precio aumenta, lo que habrá es un aumento de las regalías en las exportaciones, y en el mercado nacional será en el precio de referencia».