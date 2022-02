Cuarto intermedio en la paritaria docente

Este lunes se tensaron las negociaciones entre el Gobierno provincial y los gremios docentes. La reunión convocada pasó a cuarto intermedio. Mientras el ministro de Gobierno, Cristian Ayala asegura que la propuesta del Ejecutivo, “está por encima del salario neto garantizado en la paritaria nacional que comenzó a discutirse”; desde una de las organizaciones gremiales anticipan que la oferta debería acercarse al 45% ofrecido a nivel nacional.

En el marco de la discusión paritaria entre el Gobierno del Chubut y los gremios docentes, se resolvió pasar a un cuarto intermedio dado que la ATECh informó que todavía realiza las asambleas escolares para recoger la opinión de sus afiliados a la propuesta inicial.

Al encuentro asistieron por parte del Gobierno del Chubut los ministros de Gobierno, Cristian Ayala; de Educación, Florencia Perata; de Economía, Oscar Antonena; y de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera y subsecretarios de las carteras de Trabajo, Economía y Educación.

Por parte el sector docente estuvieron Cristina Alcalá y Gerardo Carranza, del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed); Manuel Gutiérrez y Juan Villafañe, de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh); Rodrigo Blanco, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y Walter Muzio y Javier Escalante, de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

La oferta

Durante la reunión el ministro Ayala habría anticipado a los representantes gremiales que el Gobierno trabaja en una nueva oferta salarial que toma en consideración las solicitudes formuladas en la mesa de discusión, al tiempo que consideró necesario contar con la respuesta de la ATECh para poder avanzar, por lo que propuso pasar a un cuarto intermedio.

El funcionario señaló que la propuesta presentada por el Gobierno provincial «está por encima del salario neto garantizado en la paritaria nacional que comenzó a discutirse y eso nos marca a las claras que estamos en condiciones de avanzar en esta negociación».

De acuerdo a la información oficial, el ofrecimiento implica un incremento acumulado del sueldo docente del 55%, entre agosto de 2021 y junio de 2022.

«Esto está integrado por el 30% que se dispuso con el decreto 863 de 2021 y que fijó un 10% en septiembre, otro 10% en febrero y otro más en marzo. Ahora lo que se acordó es adelantar el 10% de marzo a febrero con lo cual en febrero estaremos pagando un 20% de incremento a los docentes», detalló el Ministro.

La oferta que se presentó también incluye para abril, mayo y junio un incremento mensual, igual, consecutivo y acumulativo sobre el salario de febrero, por lo cual la mejora sumaría un 55%.

Los gremios

Si bien los gremios se han mostrado dispuestos a continuar con las negociaciones, hay sectores que platean que es necesario que esta discusión se efectivice con los alumnos en las aulas, mientras que, desde la ATECh, no descartan que el inicio de clases se vea interrumpido.

“Si no mejora la propuesta, las clases no comenzarán”, dijo este lunes Karina Mardones de ATECh en diálogo con AzM TV, a pesar de que el gremio insiste en que la decisión sobre el inicio de clases, y la aceptación o no de la propuesta salarial está en manos de las Asambleas escolares, de las que aún no se conocen las respuestas.