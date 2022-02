Crisis hídrica: Burgoa acusó a Petrakosky de «contar la mitad de la historia»

El ex intendente de 28 de Julio y productor agropecuario, Omar Burgoa, se refirió a la crisis hídrica del Río Chubut que pone en peligro la potabilización de las cooperativas del VIRCh y cargó contra el presidente de la Fechcoop de quien dijo: «Acá nos cuentan la mitad de la historia, me sorprende que Petrakosky, desde la Federación de Cooperativas, habla del Sistema de Riego y no está mirando la falta de eficiencia del propio sistema cooperativo para captar y para hacer las obras que hacen falta. Han pasado varios años desde la emergencia de Comodoro y Trelew todavía no tiene presedimentadores de hormigón para prever una eventualidad similar».

En ese sentido, Burgoa resaltó que «nosotros los productores no nos metemos en los problemas de las cooperativas, pero sí queremos que se respete cómo trabajamos».

Vuelta al río

En cuanto a la cuestión operativa de los canales de riego, Burgoa explicó que «el agua de los canales se transporta más alto que el nivel del río para poder tener nivel gravitacional de riego y toda esa agua, finalmente, va a parar al río. No hay ningún canal de riego que desemboque en el mar, todo va al río Chubut a través de los descargadores para que las cooperativas tengan el agua suficiente para la captación». El productor defendió su rubro y aseguró que «genera mucho trabajo, mucha riqueza en la provincia».

Sin precaución

Por otra parte, Omar Burgoa indicó que el problema radicó en que no se acumuló la cantidad necesaria de agua en el embalse durante el invierno: «Toda el agua que tendríamos que tener para consumo humano, para producción y para lo que sea, se tiró en el invierno pasado. Petrakosky, por un lado, nos demoniza a nosotros los productores por el sistema de riego, pero no habla del grupo empresario que maneja Ameghino, que cuando tiene cota suficiente no se preguntan si esa agua va a hacer falta más adelante, la liberan y generan energía».