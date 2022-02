Al menos 17 muertos por consumir cocaína adulterada

Al menos 17 personas murieron y decenas se encuentran internadas por una intoxicación luego del consumo de cocaína adulterada en el conurbano bonaerense. La Provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica y no descartan que la cifra de víctimas aumente. El hecho que conmociona al país reabre el debate sobre el flagelo del narcotráfico, el negocio criminal que conlleva y la vulnerabilidad de los consumidores de esas sustancias prohibidas.

Alerta epidemiológica

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica “ante la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína”.

La alerta rige para los establecimientos de salud de siete municipios del conurbano. Se trata de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

“En la admisión de los servicios de guardia de efectores de salud de la provincia de Buenos Aires se continúa registrando el ingreso de personas en grave estado, asimismo, el sistema de emergencias está ingresando personas a diferentes establecimientos de salud, ocasionando una constante ampliación de la cifra de personas hospitalizadas”, aclaró la cartera sanitaria que comanda Nicolás Kreplak.

Graves cuadros de intoxicación

Luego detalla que “con la información disponible hasta el momento puede inferirse que podría tratarse de cuadros de intoxicación por opiáceos y se desconoce la existencia de otro producto vinculado. Cabe señalar que cuando se concluyan los estudios correspondientes se comunicará oficialmente la información”.

El organismo agrega que “frente a esta situación comunica las siguientes recomendaciones de carácter preliminar para los equipos de salud: Sospechar de intoxicación por cocaína adulterada, frente a toda persona que en las últimas 24 horas haya ingerido cocaína y presente alguno de los siguientes síntomas: Dificultad respiratoria, Bradipnea, Convulsiones, Miosis, Depresión del sensorio, Parestesias, Excitación psicomotriz”.

Además, se les recomienda a los equipos de salud que no utilicen Flumazenil en estos casos y que se evalúe la administración de naloxona como antídoto. En tanto, también tienen que solicitar coagulograma y evaluar trastornos de la coagulación para eventual tratamiento.

Envenenamiento masivo

El jefe de toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damin, aseguró que “nunca había visto” un caso similar al envenenamiento masivo con cocaína adulterada que ocurrió en la zona Oeste y Noroeste del conurbano bonaerense. También planteó que “es muy raro que haya sido un error de cálculo en la adulteración”.

El médico dijo que a pesar de trabajar hace 31 años en el servicio de un hospital público se sorprendió por el gran número de personas intoxicadas.

“Hemos visto muchas veces cuadros graves que no tienen que ver con el consumo de la sustancia en sí, sino con la sustancia de corte. Pero nunca en este número y tantos otros que están con un cuadro muy grave”, señaló.

Según el especialista, la cocaína que circula en la Argentina siempre está adulterada. “Es muy raro encontrar cocaína con una pureza superior al 70%. Es decir, como mínimo arrancamos con un 30% de adulterante”, explicó.

Luego detalló que la droga puede ser “cortada” por tres razones. En primer lugar, los traficantes la “estiran” con polvos inertes como talco o medicamentos robados -que son reducidos a polvo blanco para utilizar como “corte”- para obtener un mayor beneficio económico. Por otro lado, la droga puede ser adulterada con sustancias que buscan producir algún tipo de efecto psicoactivo, como las anfetaminas, o que buscan prolongar el efecto, como la fenacetina.

Fue adulterada “intencionalmente”

fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, declaró este miércoles que la cocaína que le produjo la muerte a al menos 17 personas fue adulterada intencionalmente: “Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía la pericias no están”.

Quien encabeza la investigación aclaró que todavía desconoce con qué fue modificada la droga porque faltan los resultados de la “pericia toxicológica”. A su vez, explicó que todavía “no hay autopsias terminadas”, que las causas de las muertes de las víctimas fueron “intoxicaciones muy severas” y que, aunque no cuenta con precisiones médicas, el lo llamaría “veneno”.

“Tenemos un testimonio de una persona que estaba en un grupo consumiendo que dijo que él consumió una cantidad pequeña, se sintió mal y no consumió más. Que con el había otras personas que siguieron consumiendo y fallecieron tres de ellos”, agregó.