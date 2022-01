Una familia tipo necesita por mes $76.146 para no ser pobre

Una familia integrada por cuatro personas necesitó en el pasado mes de diciembre más de 76 mil pesos para no caer en la pobreza. Con estas nuevas cifras, la Canasta Básica Total (CBT), conformada por alimentos y elementos de primera necesidad, tuvo una suba del 40,5 por ciento durante 2021.

Acorde a los registros oficiales, para no caer en la indigencia, una familia tipo de la misma cantidad de integrantes necesitó $32.964, mostrando un incremento del 3,9%.

Ambos indicadores son fundamentales para verificar el golpe de la crisis económica en las clases sociales. Eso ocurre porque la canasta básica –que además de alimentos incluye otros ítems del gasto como indumentaria, salud, transporte o educación– determina la denominada “línea de pobreza”. Es decir, los hogares con ingresos menores a la CBT son los que pasan a ser considerados pobres, publicó Infobae.

De esta misma forma, la canasta alimentaria –que tiene un alcance limitado a bienes de primera necesidad– es la que establece la “línea de la indigencia”: las familias que no puedan cubrir los ingresos fundamentales para tenerla CBA son indigentes.

Revisando la totalidad inflacionaria del 2021, que alcanzó el 50,9%, fue el incremento más alto desde 2019, por lo que con el dato de la Canasta Básica Total de diciembre, el umbral de pobreza quedó más de 10 puntos porcentuales por debajo del aumento de precios. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que ambas canastas que mide el INDEC tienen distinta composición y ponderación.

40,6% por debajo de la línea de pobreza

La última medición del Indec, dada a conocer en octubre sobre datos censados durante el primer semestre del año, registró que el 40,6% de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, contra 40,9% de igual período del 2020. Dentro de esta mediación de la pobreza, el 10,7% eran indigentes frente al 10,5% del primer semestre de 2020.

En noviembre pasado una familia de cuatro integrantes necesitó un ingreso de $73.918 para no ser pobre, cifra que significó un incremento del 2,1%. De ese modo, la Canasta Básica Total (CBT) integrada por alimentos y artículos de primera necesidad experimentó en ese mes un aumento del 42,8% con relación a igual período de 2020.

Según la información oficial, para no ser indigente, una familia tipo – también de cuatro integrantes- requirió en ese período un ingreso de $31.724, registrando una suba del 2,6% con relación al mes anterior.

La inflación de 2021

La inflación de diciembre fue de 3,8% y cerró el 2021 en 50,9%, la suba de precios más alta desde 2019, de acuerdo a los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De esta manera, y pese a los controles de precios, las tarifas de servicios de luz y gas congeladas y el atraso cambiario, la inflación superó con creces la última proyección oficial, que espera un IPC total para 2021 de 33% según plasmó el Ministerio de Economía en el presupuesto 2022. Cabe recordar que en la “ley de leyes” del año pasado el Gobierno proyectó una suba de precios de 29% que luego fue corregida al 33%, hasta que finalmente dejó establecida una proyección de más de 45% para ese período.

Uno de los principales factores que sostuvieron el alza fue el elevado aumento del rubro Alimentos y Bebidas registrado durante todo el año pasado a pesar del plan de congelamiento de precios que lleva adelante el Gobierno y que se renovó esta semana con un horizonte de aumento mensual del 2%.