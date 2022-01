Puratich sostuvo que «desde lo sanitario, no hay motivo para no iniciar las clases»

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, señaló que no habría «motivos sanitarios» para que no comiencen las clases en marzo.

En diálogo con AzM Radio, mencionó que «lo que se pide es mantener los cuidados y también que se cumplan todos los protocolos en las actividades que se realizan, ya que si uno los cumple, el riesgo de contagio es mucho menor», a la vez que reconoció que «claramente no se están cumpliendo» al cien por cien los lineamientos sanitarios, ya que «sino no habría lugares enteros que se tienen que aislar».

«Muchos no respetan los protocolos»

Consultado sobre la necesidad de reforzar los controles y el mensaje de cara a los cuidados preventivos para evitar contagios masivos, Puratich sostuvo que «sé de una fiesta que hubo en Trelew, particularmente, donde se exigió el Pase Sanitario, pero no vi que se realizaran fiestas populares en la provincia» y advirtió que «el cumplimiento del protocolo es responsabilidad de cada lugar, negocio e industria; y también está la responsabilidad individual, porque, si hay muchos contagios, ello está relacionado con que muchos no usan barbijo, no respetan la distancia ni se lavan las manos».

La tasa de positividad en Chubut «es alta», manifestó el funcionario, sumando a ello que «para este fin de semana tenemos la expectativa de que empiecen a bajar los contagios, que todavía siguen siendo altos, de acuerdo a lo observado en otras provincias como Córdoba o bien en otros países que sufrieron la ola de esta variante».

Insistir en la vacunación

En cuanto a las internaciones, «han aumentado lentamente durante la semana pasada, el sistema no está saturado pero se incrementaron tanto en Terapia como en Clínica Médica, y es necesario seguir aumentando el porcentaje de vacunación ya que la gran mayoría de los que se internan no han iniciado el esquema, entonces hay que seguir insistiendo para que se continúen inmunizando y completando esquemas», señaló.

Clases normales

Sobre el inicio de clases, Puratich sostuvo que «los protocolos ya están escritos y no habrá cambios, esa es la realidad, queremos que cuando llegue el inicio de clases en marzo, tengamos el mayor porcentaje posible de estudiantes y trabajadores de la Educación vacunados, así que estamos trabajando fuertemente en fortalecer el esquema de vacunación, lo que garantizará que, desde el punto de vista sanitario, no haya ninguna causa para interrumpir las clases presenciales».

Jornada de trabajo con Vizzotti

Preguntado sobre la visita de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, a la ciudad de Trelew, el titular de la cartera sanitaria provincial aclaró que «no es una visita política sino de trabajo e institucional, así que en eso estamos centrados, en poder recorrer, hablar y tener reuniones con pediatras que es un tema que nos interesa para fortalcer la vacunación en esos grupos que son los más complejos» y agregó que «serán dos jornadas de trabajo que trataremos de aprovechar al máximo».