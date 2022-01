Ómicron: Europa sacó a la Argentina de la lista de países seguros

Europa sacó a la Argentina de la lista de países seguros debido a la fuerte ola de contagios de la variante Ómicron. También Australia y Canadá quedaron afuera por el nuevo brote de coronavirus.

Debido a esta decisión, cada país miembro de la Unión Europea puede volver a pedir a los viajeros y turistas que lleguen desde la Argentina el certificado de vacunación completa. ¿El dato clave? Las vacunas deben ser las aprobadas por la EMA y la OMS, lo que deja afuera a los argentinos con la vacuna Sputnik.

Ómicron no detiene su crecimiento en todo el mundo y en la Argentina. Mientras a nivel global hubo una suba de más del 55% de las infecciones en la última semana a causa de esta variante, que ya es la predominante, en nuestro país este domingo se registraron 65.241 nuevos casos y 51 muertes.

Revisión

«Tras una revisión en el marco de la recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular, la Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista», plantea el comunicado del Consejo Europeo.

La decisión llega justo cuando en la Argentina el acumulado en los primeros 16 días de enero de 2021 asciende a 1.440.457 positivos, 31 veces más que los 45.894 del mismo período en diciembre de 2020. Y con una positividad de casi el 70%, muy por encima de la recomendada por la OMS (10%).

El texto establece que «los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades no enumerados en el anexo I están sujetos a restricciones temporales de viaje. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros levanten la restricción temporal a los viajes no esenciales a la UE para los viajeros totalmente vacunados».

Cambio de situación epidemiológica

Cabe recordar que la Argentina había sido incorporada a la lista de «países seguros» el 29 de octubre de 2021, pero el dramático cambio en su situación epidemiológica vuelve a dejarla afuera.

Así, la lista de países sin restricciones para viajar a Europa (que se se revisa cada dos semanas) incluye a los siguientes países, con solamente cuatro de Sudamérica: Bahréin, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qátar, Ruanda, Arabia Saudita, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, China (sujeto a reciprocidad).

No aceptan la vacuna rusa

Hasta ahora, las vacunas BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Novavax son las únicas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés).

Por su parte, las de Sinopharm, Sinovac y Bharat tienen la aprobación de la OMS. Esto implica que los argentinos vacunados con Sputnik no podrán ingresar a los países de Europa que así lo decidan, incluso si tienen el certificado de vacunación completa, con las dos dosis más la de refuerzo.

El 30 de junio de 2020, el Consejo Europeo adoptó una recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes turísticos (no esenciales) a la UE. Incluía una lista inicial de países para los que los Estados miembro podían comenzar a levantar las restricciones de viaje en las fronteras exteriores.

Debido a la revisión quincenal de ese listado de países seguros, la Argentina ahora queda afuera. Sin embargo, vale aclarar que cada país de la Unión Europea puede adoptar sus propias disposiciones al respecto, ya que se trata de una recomendación no vinculante.