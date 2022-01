Mejoran la accesibilidad a Lago Rosario para posicionarlo como destino turístico

El secretario de Turismo de Trevelin, Juan Manuel Peralta, habló sobre la apertura de caminos y el proyecto para que el paraje Lago Rosario tenga acceso público al conocido espejo de agua, a través de un cámping municipal.

En diálogo con AzM Radio, puso en valor que el objetivo «no es ni más ni menos que recuperar un acceso público, libre y gratuito para cualquier persona pueda visitar el Lago Rosario» y sostuvo que «lamentablemente, hoy el acceso no se puede hacer, está con dificultad, y en algún punto ese espejo de agua tan importante y atractivo hoy se ha perdido; para recuperarlo, esto es lo primero que tenemos que hacer».

Proyecto en marcha

Sobre esto último, el funcionario explicó que «a través de un canje de tierras que se realizó con un privado del lugar, tenemos cuatro hectáreas de las cuales dos estarán destinadas a un Cámping Comunitario, donde la intención será que la administre la misma comunidad de Lago Rosario; y que esté vinculado y orientado a la Escuela 114, pensando que el egresado pueda hacer prácticas en el lugar», agregando que «el proyecto ejecutivo ya lo tenemos armado e incluye no solamente un área de fogones con camping, sino una con dormitorios, un área productiva con invernáculo y con la posibilidad de producir hortalizas para quienes estén allí».

Espacio «de dominio municipal y comunitario»

Peralta destacó que la iniciativa también contará «con presencia de la delegación de Pesca Continental» y precisó que «la semana pasada se hizo el acceso público, ya está determinado el camino en un lugar por donde cualquier persona podrá llegar a Lago Rosario», puntualizando que «lo que sucedió con el cámping que funcionó en el lugar desde 2000 a 2009, es que tenía dominio privado a partir de un convenio, y ello generó una situación que no terminó bien en cuanto a la visión comunitaria; a diferencia de esa experiencia anterior, este cámping tiene dominio municipal porque las tierras también lo son».

Apuntalando el turismo local

«Buscamos trabajar en conjunto con pobladores de Lago Rosario y con el grupo que está haciendo las caminatas guiadas, además de que hay mucha gente que está empezando a ver al turismo nuevamente como una herramienta, y están los chicos de la escuela con cuya dirección articularemos, además de la Comisión Ancestral de Lago Rosario, pensando en que sea una herramienta para todos y que el turismo sea una posibilidad muy concreta, para que el egresado pueda hacer sus prácticas y tener un proyecto de vida en ese lugar», apuntó el titular del área de Turismo de Trevelin.

«Queremos un turista tranquilo y que disfrute»

En otro orden, Peralta aclaró que «no apuntamos a lo masivo» y describió que «el perfil que nos interesa es el de un turista responsable, de un desarrollo sostenible y que respete los valores y la forma de vivir de la comunidad de Lago Rosario; que siempre que vaya a caminar a la montaña lo haga con guías, que se entienda que no nos interesa un desarrollo local con música y cerveza, sino un público que vaya tranquilo, respete, disfrute y conozca no solamente la naturaleza sino también la cultura del lugar» y anticipó que «en esa línea seguiremos trabajando: tenemos indicadores que demuestran que Trevelin viene creciendo muy bien, consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia, algo que seguirá en aumento porque todavía no tenemos público extranjero, el cual comenzará a llegar en un par de meses».