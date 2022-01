Marcha contra la Corte: «Este tipo de actos debilitan al Poder Judicial», advierten desde la FAM

La presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, se refirió al comunicado emitido por la Mesa Ejecutiva de la entidad, en la que expresaron su rechazo ante «toda acción que tenga por finalidad debilitar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público», en relación a la movilización impulsada por el Gobierno Nacional frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, prevista para el 1 de febrero.

En diálogo con AzM Radio, ratificó que «nosotros lo sentimos de tal manera que hemos visto necesario pronunciarnos, desde la Federación, respecto de las cosas que estaban ocurriendo» y agregó que «la FAM tiene 55 años de vida, nuclea las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una gran cantidad de asociados, aproximadamente 16.700 que somos los magistrados y funcionarios provinciales que intervenimos en más del 85% de las causas que se presentan».

«Nos pareció que este tipo de actos lo que hacen es debilitar a nuestro Poder Judicial, el cual queremos fortalecer. Nuestra democracia es joven, entonces tenemos que hacer un pronunciamiento justamente para rechazar lo que intentan hacer, ya que con esto se intenta debilitar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por supuesto que todo se revisa, pero debe hacerse a través de los canales correspondientes», apuntó la jueza.

«Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces”, expresaba tiempo atrás la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Frente a dicha declaración, Ruiz expuso que «por supuesto que me sorprende y mucho, fundamentalmente la comparación que se hace con un período tan doloroso y nefasto de nuestra historia».

A ello, sumó que «nosotros tenemos un compromiso permanente con la vigencia del sistema republicano y democrático, y me parece que está bien manifestar los disensos y criticar, pero ello debe hacerse dentro de un determinado marco y sin perder de vista que todos los funcionarios públicos, los magistrados y magistradas, tenemos que trabajar para construir una sociedad más eficaz y pacífica».