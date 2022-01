La inversión pública nacional en Chubut aumentó 237% en 2021

La inversión pública del Estado nacional en las provincias en 2021 aumentó un 90% en términos reales frente al año previo. De acuerdo a un estudio privado, el distrito más beneficiado fue Buenos Aires mientras que Tierra del Fuego se ubica en el extremo opuesto. Chubut recibió 273,3 por ciento más de fondos federales el año pasado respecto del ejercicio anterior.

Entre las provincias con mayor expansión real, la Formosa de Gildo Insfrán se ubica en el en primer puesto.

Las provincias más beneficiadas en el último año en materia de inversión pública del Estado Nacional en las provincias fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Santa Fe. En cambio, Santa Cruz y Tierra del Fuego se ubicaron en el extremo opuesto. Ninguno de los dos distritos alcanzó el punto de participación de los $ 423.241,2 millones que giró el Ejecutivo a las provincias.

Casi $55 de cada $100 de inversión pública que se ejecutaron el año pasado quedaron en manos de la CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, de acuerdo a un estudio elaborado por la consultora Politikon Chaco. De acuerdo al informe, al que tuvo acceso El Cronista, «esto ha sido históricamente similar, por el alto peso poblacional de esos distritos y por concentración de políticas públicas».

Asimismo, el informe destaca que en el caso de la CABA, que gobierna el PRO, «la inversión es alta no por asistencia o coordinación con el gobierno local, sino por ser sede del gobierno federal».

Por distritos

La provincia de Buenos Aires, que hoy gobierna Axel Kicillof, se ubica en el podio de las provincias que más fondos recibió: $ 126.315 millones. Es decir, el 29,8% del total en el 2021. En tanto, la CABA concentró el 11,8% del total ($ 49.757,3 millones), seguida por Córdoba, que se hizo del 6,7% del total ($ 28.389,7 millones).

En tanto, la provincia a de La Rioja concentró el 6,3% del total ($26.656,1 millones). En quinto lugar, aparece Santa Fe que recibió 5,1% del total ($ 21.527,2 millones).

En el caso puntual de la provincia de La Rioja, la consultora establece una aclaración: «La provincia del NOA tiene altos niveles de inversión principalmente explicados por un fuerte volumen de transferencias de capital, que se dan por asignación presupuestaria en formato de compensación histórica».

En el otro extremo se encuentran dos provincias patagónicas que, además, son las únicas que no alcanzan el punto de participación sobre el total ejecutado de la inversión pública del Estado nacional: Santa Cruz (0,8%) y Tierra del Fuego (0,7%).

Asimismo, el estudio agrupa los datos por regiones y concluye que la Pampeana (con CABA incluida) concentró el 59,2% de la ejecución. En tanto, en segundo lugar se ubica el NOA con el 16,2%) y le sigue el NEA, con el 11%. En tanto, la Patagonia se hizo del 7,9% y Cuyo, 5,7%.

En el podio

El informe elaborado por Politikon Chaco observa que, si bien el total consolidado de las 24 jurisdicciones mostró un alza del 90% real, hay 10 distritos con incrementos superiores a ese porcentaje; 12 que crecieron en menor ritmo y dos que sufrieron caídas.

«En el top de provincias de mayor expansión real, hay cuatro que lo hicieron por encima del 200% real», señala el informe. Entre esos cuatro distritos se encuentran la Formosa de Gildo Insfrán, en primer lugar, seguida por Chubut, San Luis y Catamarca.

En tanto son cuatro las provincias que crecen por encima del 100% real. Mientras que en el fondo de la tabla, Jujuy y San Juan son las provincias que finalizan el año con caídas reales.

Comparación

El informe subraya que los altos incrementos de la inversión respecto al 2020 no se explican solo por una decisión política de dar mayor volumen a los proyectos de inversión, sino que también, señalan, «están fuertemente influenciados por la base de comparación, ya que, durante varios meses del 2020, por restricciones, por un lado, y por un perfilamiento del gasto orientado a la emergencia, la inversión quedó en segundo lugar».

De todas maneras, el informe observa que, más allá de la pandemia de Covid-19, los incrementos también se ubican por encima de los registrados durante los años 2018 y 2019, años en los que «tras la crisis cambiaria de 2018, la inversión tuvo un fuerte freno».

«Salvo en Jujuy, Mendoza y Santiago del Estero, el resto tuvo crecimientos reales en 2021 también por encima 2019; en comparación con 2018, por su parte, la situación es algo más heterogénea: son trece los distritos con volúmenes superiores a ese año», detallan desde el informe.

Al mismo tiempo, se especifica que, en relación al 2017, la situación es inversa. Es que, siempre de acuerdo al informe, «21 distritos no lograron en 2021 superar los niveles de ese año (siempre medido en moneda constante), y los únicos que sí lograron hacerlo fueron Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja».

Asimetrías per cápita

El informe les dedica un apartado a las inversiones a nivel per cápita, y subraya que se registran «notables asimetrías entre las provincias».

Por caso, La Rioja constituye «un caso único». Esto responde a que la inversión pública (particularmente, por el alto volumen de transferencias de capital, explicadas por la asignación presupuestaria que tiene en formato de compensación) equivalió en 2021 a $66.866,3 por riojano.

Ese distrito mantiene una «enorme brecha con el segundo», que es Formosa. En este caso, la inversión per cápita es por $21.672. En otras palabras, entre el primero y el segundo de la tabla hay una brecha del 208%.

En tanto, el consolidado de las 24 jurisdicciones muestra niveles per cápita de la inversión pública por $9239,3. Se trata de un valor que, de acuerdo a la consultora, «está influenciado hacia abajo por grandes distritos como la provincia de Buenos Aires que, a pesar de haberse llevado el volumen más alto en pesos, ajustado por población equivale a solo $7132,6 por habitante; similar situación ocurre con Mendoza, Santa Fe y Córdoba».

Hacia el final de la tabla se ubican Tucumán, con apenas $4491 por habitante, lo que refleja una brecha del 1388% respecto del primero, además de ser la única provincia en no lograr alcanzar los $ 5000 por habitante.

Fuente: Cronista